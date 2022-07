1 The Bob's Burgers Theme Song Bob's Burgers 1:02

2 Lifting Up the Skirt of the Night John Roberts, H. Jon Benjamin, Bob's Burgers 1:11

3 Butts, Butts, Butts John Roberts, Loren Bouchard, Jim Dauterive, Tobias Trost, Chuck Smith, Matt Beville, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:28

4 Theme from Banjo H. Jon Benjamin, Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:37

5 Da Ding Ding Eugene Mirman, H. Jon Benjamin, John Roberts, Bob's Burgers 1:06

6 Pirates of Panache H. Jon Benjamin, John Roberts, Larry Murphy, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:16

7 Weekend at Mort's Kristen Schaal, John Roberts, H. Jon Benjamin, Eugene Mirman, Dan Mintz, Bob's Burgers 0:40

8 Sex Music Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:20

9 Wing Man Ron Lynch, Sam Seder, Bob's Burgers 0:37

10 Taffy Butt Cyndi Lauper, Bob's Burgers 1:19

11 Getting Out of P.E. Loren Bouchard, Nora, Holly Schlesinger, Chris Maxwell, Bob's Burgers 0:27

12 Groping for Glory John Roberts, Bob's Burgers 1:19

13 Oil Spill Меган Маллалли, Bob's Burgers 0:35

14 One Way or Another Меган Маллалли, Bob's Burgers 0:57

15 The Prince of Persuasia Ron Huebel, Dan Mintz, Bob's Burgers 1:27

16 Bad Girls Holly Schlesinger, Nora, Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:32

17 You Got Beefsquatched Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:39

18 Milkin' the Cow Eugene Mirman, John Roberts, Bob's Burgers 0:37

19 Fun! Fun! Fun! Fun! Eugene Mirman, Holly Schlesinger, Nora, Loren Bouchard, Wendy Molyneux, Lizzie Molyneux, Bob's Burgers 0:28

20 Parakeet in Your Hat Bill Hader, John Roberts, H. Jon Benjamin, Bob's Burgers 1:27

21 Kill the Turkey John Roberts, H. Jon Benjamin, Bob's Burgers 0:55

22 The Diarrhea Song John Roberts, Eugene Mirman, Bob's Burgers 0:38

23 Silent Love Eugene Mirman, H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz, David Wain, John Michael Higgins, Bob's Burgers 1:15

24 Silent Muffler Holly Schlesinger, Nora, Bob's Burgers 0:18

25 The Harry Truman Song John Roberts, Bob's Burgers 0:36

26 Daddy / The Itsy Bitsy Stripper Fred Armisen, Larry Murphy, H. Jon Benjamin, Eugene Mirman, John Roberts, Bob's Burgers 1:14

27 Sex Sex Sex Sex Sex Fred Armisen, Bob's Burgers 0:41

28 You're the Best Sam Seder, Bob's Burgers 1:29

29 Mad Pooper Will Forte, Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:37

30 Buckle It Up H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Eugene Mirman, Dan Mintz, Bob's Burgers 0:06

31 Love Mission Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:17

32 Two People John Roberts, Larry Murphy, Bob's Burgers 0:35

33 Can't Get Enough (Of Your Woman Stuff) Loren Bouchard, Nora, Bob's Burgers 0:53

34 Funky Finger Loren Bouchard, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:29

35 This Is Working H. John Benjamin, John Roberts, Bob's Burgers 1:02

36 Baby Hold On John Roberts, Loren Bouchard, Bob's Burgers 1:01

37 Electric Love Меган Маллалли, Kevin Kline, Eugene Mirman, Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, Larry Murphy, Dan Mintz, John Roberts, Mark Proksch, Loren Bouchard 3:46

38 T-I-N-A H. Jon Benjamin, Dan Mintz, Bob's Burgers 0:35

39 The Snake Song Eugene Mirman, John Dylan Keith, Loren Bouchard, Nora, Bob's Burgers 0:48

40 Fracas Foam Loren Bouchard, Jim Dauterive, Bob's Burgers 0:36

41 The Kids Run the Restaurant John Roberts, Bob's Burgers 0:39

42 Coal Mine Scott Jacobson, Steven Davis, Kelvin Chow-Min Yu, Bob's Burgers 0:54

43 Whisper in Your Eyes Max Greenfield, Bob's Burgers 1:16

44 I Wanna Hear Your Secrets Max Greenfield, Bob's Burgers 0:53

45 I've Got a Yum Yum John Roberts, Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, Loren Bouchard, Nora, Bob's Burgers 1:07

46 Rain, Rain, Flash, Flash Dan Mintz, Dave Herman, Lindsey Stoddart, Bob's Burgers 0:37

47 We're Coming for Ya H. Jon Benjamin, Eugene Mirman, Kristen Schaal, John Roberts, Dan Mintz, Loren Bouchard, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:51

48 Quicky Kiss It Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:42

49 Prankin' Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:35

50 Sneaky Pete Кен Жонг, John Roberts, Kristen Schaal, Eugene Mirman, H. Jon Benajmin, Nora, Loren Bouchard, Bob's Burgers 1:37

51 Gravy Boat Меган Маллалли, John Roberts, Bob's Burgers 0:41

52 We Won the Talent Show Сара Силверман, Laura Silverman, Bob's Burgers 2:35

53 Derek Dematopolis Меган Маллалли, John Roberts, Bob's Burgers 1:24

54 Not Bad for Havin' Three Kids John Roberts, Меган Маллалли, Lindsey Stoddart, Bob's Burgers 1:22

55 Jingle in the Jungle Steven Davis, Kelvin Chow-Min Yu, Bob's Burgers 0:51

56 Slumber Party Fashion Show Loren Bouchard, Nora, Bob's Burgers 0:54

57 It's Not Magic It's Tragic Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:36

58 The Fart Song Eugene Mirman, Aziz Ansari, Kristen Schaal, H. Jon Benjamin, Dan Mintz, John Roberts, Loren Bouchard, Nora, Rachel Hastings, David Herman 1:29

59 Hava Nagila Dan Mintz, Bob's Burgers 0:44

60 Equestranauts Theme Dan Mintz, H. Jon Benjamin, Eugene Mirman, Kristen Schaal, Larry Murphy, John Roberts, Bob's Burgers 1:14

61 Nice Things Are Nice H. Jon Benjamin, Kevin Kline, Jordan Peele, Eugene Mirman, Kristen Schaal, John Roberts, Dan Mintz, Bob's Burgers 1:42

62 Wharf of Wonder John Roberts, Bob's Burgers 0:40

63 Bad Things Are Bad H. Jon Benjamin, Kevin Kline, John Roberts, Zach Galifianakis, Jordan Peele, Paul F. Tompkins, Jenny Slate, Eugene Mirman, Larry Murphy, Laura Silverman 2:10

64 Die Hard / Working Girl Musical Medley David Wain, Eugene Mirman, Dan Mintz, H. Jon Benjamin, John Roberts, Kristen Schaal, Melissa Galsky, Bob's Burgers 2:01

65 Work Hard or Die Trying, Girl Laura Silverman, Сара Силверман, Aziz Ansari, H. Jon Benjamin, Carly Simon, Kristen Schaal, Brian Huskey, John Roberts, David Wain, Eugene Mirman 3:35

66 Jeff (Il Est Mort) Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:39

67 Your Best Friend John Roberts, Larry Murphy, Bob's Burgers 0:40

68 Love Is in Control (Finger on the Trigger) H. Jon Benjamin, John Dylan Keith, Bob's Burgers 1:09

69 Christmas Magic John Roberts, Larry Murphy, Bob's Burgers 0:52

70 Happy Crappy Place H. Jon Benjamin, John Roberts, Kristen Schaal, Bob's Burgers 1:13

71 Darryl's Slow Jam Aziz Ansari, Chris Maxwell, Bob's Burgers 0:55

72 I'm Jimmy Jr. Pesto H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Сара Силверман, Eugene Mirman, Dan Mintz, Brian Huskey, Bob's Burgers 0:35

73 The Sheriff Had a Piggy John Roberts, Eugene Mirman, Kristen Schaal, Bob's Burgers 0:22

74 Lipstick on His Pickup Меган Маллалли, Eugene Mirman, Larry Murphy, Bob's Burgers 0:29

75 I'll Trade You These Tears / I Won't Go Solo on You John Roberts, Меган Маллалли, Eugene Mirman, Dan Mintz, Rich Fulcher, Bob's Burgers 1:17

76 Shimmy Tap John Roberts, Bob's Burgers 0:47

77 Date Night John Roberts, H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Bob's Burgers 0:53

78 Don't You Love Cotton Candy John Roberts, Dave Herman, Kristen Schaal, Eugene Mirman, Bob's Burgers 1:01

79 Jam with Darryl Aziz Ansari, Eugene Mirman, Bob's Burgers 0:18

80 His Name Is Lenny Aziz Ansari, Eugene Mirman, Brian Huskey, H. Jon Benjamin, Bob's Burgers 0:56

81 I Don't Need Music Eugene Mirman, Kristen Schaal, Dan Mintz, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:49

82 I Want Some Burgers and Fries Eugene Mirman, Kristen Schaal, Aziz Ansari, Dan Mintz, Bob's Burgers 0:42

83 BM in the PM John Roberts, Chris Maxwell, Bob's Burgers 0:52

84 I'm Falling for Helen Larry Murphy, Tim Dacey, Bob's Burgers 0:40

85 99 Red Balloons H. Jon Benjamin, Kevin Kline, Bob's Burgers 1:27

86 It's Called Fate (And It's Great) Dan Mintz, Kristen Schaal, Eugene Mirman, Ron Lynch, Sam Seder, John Dylan Keith, Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:46

87 I Love You So Much (It's Scary) Max Greenfield, H. Jon Benjamin, John Roberts, Dan Mintz, Eugene Mirman, Kristen Schaal, Steven Davis, Kelvin Chow-Min Yu, Bob's Burgers 2:46

88 It's Thanksgiving for Everybody H. Jon Benjamin, Меган Маллалли, John Roberts, Kristen Schaal, Dan Mintz, Eugene Mirman, Bob's Burgers 1:13

89 The Spirits of Christmas Kevin Kline, Bob's Burgers 3:05

90 The Nice-Capades Eugene Mirman, Dan Mintz, Kristen Schaal, John Roberts, H. Jon Benjamin, Larry Murphy, Bob's Burgers 2:28

91 Amor por Favor (Me Llamo Tina) Dan Mintz, Kristen Schaal, Bob's Burgers 0:38

92 It's Valentine's Day Eugene Mirman, David Wain, Melissa Galsky, Bobby Tisdale, Bob's Burgers 1:01

93 Hot Ham and Cheese Day David Wain, Loren Bouchard, Tim Dacey, Bob's Burgers 0:38

94 Cease and Desist John Roberts, H. Jon Benjamin, Jon Glaser, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:48

95 Muse Dance John Roberts, Loren Bouchard, Bob's Burgers 0:38

96 If You Love Something Jordan Peele, John Roberts, Chris Maxwell, Scott Jacobson, Bob's Burgers 0:38

97 Fart Stools (For the Gifted) Bob's Burgers 0:37

98 Do the Dirty Pigeon Loren Bouchard, Chris Maxwell, H. Jon Benjamin, Bob's Burgers 0:40

99 Two Butted Goat Bobby Tisdale, Eugene Mirman, Bob's Burgers 0:46

100 Butt Phone Роберт Бен Гарант, John Dylan Keith, Bob's Burgers 0:44

101 Breaking Out Dan Mintz, H. Jon Benjamin, Aziz Ansari, Rachel Hastings, Dave Herman, Bob's Burgers 0:39

102 Mononucleosis Dan Mintz, H. Jon Benjamin, Aziz Ansari, Bob's Burgers 0:35

103 Just What I Needed Dan Mintz, H. Jon Benjamin, Loren Bouchard, John Dylan Keith, John Roberts, Dave Herman, Bobby Tisdale, Bob's Burgers 1:45

104 I Love Charades Крис Парнелл, Chris Maxwell, Bob's Burgers 0:52

105 I'm Tall Enough Max Greenfield, Bob's Burgers 0:45

106 Yat Dat Dat Da Paul Rudd, Dan Mintz, Bob's Burgers 0:38

107 Bad Stuff Happens in the Bathroom H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, Dan Mintz, Eugene Mirman, John Roberts, Tim Dacey, Loren Bouchard, Nora, Steven Davis, Kelvin Chow-Min Yu 2:30

108 Bad Girls (Bob's Buskers) St. Vincent, Bob's Burgers 1:54

109 Electric Love (Bob's Buskers) Stephin Merritt, Kenny Mellman, Bob's Burgers 1:42

110 Sailors in Your Mouth (Bob's Buskers) The National, Bob's Burgers 2:29

111 Christmas Magic (Bob's Buskers) The National, Bob's Burgers 1:19