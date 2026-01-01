Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Закусочная Боба
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая анимационная программа
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшее озвучивание персонажа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
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