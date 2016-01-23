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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 7

Черные паруса 2014 7 серия 3 сезон

8.7 Оцените
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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 7 серии сериала “Черные паруса” Макс находит Энн Бонни в укрытии и пытается убедить ее вернуть свою долю властям. Она намекает, что если Энн этого не сделает, Рэкхему придется худо. Узнав о поимке пирата, Хуан Антонио Грандал требует выдать его испанцам. Роджерс неохотно соглашается. Он предчувствует, что жители Нассау будут недовольны, ведь помилование обещали всем, кроме Чарльза Вейна. Флинт возвращается на остров, чтобы поделиться своими планами с командой и маронами. Вскоре он отправляется в Нассау в сопровождении Джона Сильвера и Мади, которой нужно перевезти из тайника оружие для своих людей. 

Сильвер распространяет среди пиратов новость о том, что Флинт жив. Услышав об этом, Вудс Роджерс поджидает капитана на берегу. Флинт рассказывает губернатору, что прежде хотел заключить мир с англичанами, но после смерти Миранды изменил свое решение. Роджерс обещает ему, что отныне ни один пират не получит помилования. Тем временем Энн Бонни передает сокровища англичанам. Дальше Джека и золото должны перевезти на корабль, ожидающий у южного побережья. Согласно плану Вейна, пираты нападут на карету, освободят Рэкхема и получат обратно богатства “Урки”. 
 

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