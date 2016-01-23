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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 3

Черные паруса 2014 3 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 3 серии сериала “Черные паруса” в Нассау узнают о приближении Роджерса и его флота. Рэкхем призывает пиратов сплотиться против общего врага, но большинство из них уже смирились с грядущим поражением. На совете Черная Борода сообщает неутешительные новости о Флинте и обещает предоставить свои корабли для обороны острова. Взамен Тич требует, чтобы после битвы Чарльз Вейн покинул Нассау вместе с ним и стал его преемником. Прибывший к острову флот Роджерса натыкается на глухую оборону. Хорниголд отправляется на берег, якобы для того, чтобы предложить пиратам помилование. Многие мятежники складывают оружие.

Команда “Моржа” изнывает от зноя, жажды и голода. Несмотря на возражения Сильвера, Флинт предлагает выдавать продовольствие только самым необходимым членам экипажа, а затем казнит двух пиратов, подозреваемых в краже еды. Джон Сильвер понимает, что больше не может это терпеть. Заметив за бортом мертвого кита, Флинт и Сильвер отправляются на разведку. Выясняется, что кит уже не годен для пищи, зато им удается убить акулу. На обратном пути Сильвер признается Флинту, что солгал ему об “Урке-де-Лима”. В паруса “Моржа” возвращается ветер. Он приводит корабль на остров, населенный маронами - беглыми рабами. 
 

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