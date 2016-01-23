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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 8

Черные паруса 2014 8 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 8 серии сериала “Черные паруса” Флинт, Вейн и Энн Бонни, расположившись в старом доме Миранды, ожидают новостей. Вскоре шпион приносит им информацию о маршруте, по которому Рэкхема и сокровища доставят на испанский корабль. Тем временем Элеонор и Макс начинают подозревать неладное – слишком легко и спокойно Энн накануне рассталась с украденным золотом. Они пытаются убедить оставшихся в городе людей губернатора, что на карету готовится нападение. В конце концов Элеонор обращается за помощью к Хорниголду, и тот признает, что ее опасения не лишены смысла. 

На “Морже” разгорается конфликт: один из пиратов избивает человека Мади. Сильвер жестоко наказывает виновного. По дороге к южному побережью Рэкхем рассказывает Роджерсу о том, как стал пиратом. Внезапно кавалькаду атакуют люди Флинта. Вейн убивает англичан и стреляет в колесо кареты, она разваливается на полном ходу. Освободив Джека и забрав сокровища, Флинт, Энн и Билли Бонс сбегают. Вейн остается, чтобы расправиться с Роджерсом, но тут появляется подкрепление и арестовывает пирата. Билли Бонс хочет вернуться в Нассау, чтобы отомстить губернатору и освободить Вейна. Элеонор навещает бывшего любовника в темнице.
 

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