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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 10

Черные паруса 2014 10 серия 3 сезон

9.7 Оцените
10 голосов
Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 10 серии сериала “Черные паруса” на острове туземцев Флинт, Сильвер и Рэкхем глубокой ночью закапывают сокровища в землю. Оставшись наедине с Флинтом, Джон расспрашивает его об истинных причинах ненависти к англичанам. Капитан рассказывает ему о Томасе Гамильтоне, которого поместили в лечебницу для душевнобольных и довели до самоубийства. На следующий день британские солдаты атакуют остров, а корабли капитана Чемберлена обстреливают берег из пушек. Флинт и его люди вынуждены отступить вглубь джунглей. Позднее они хитростью заманивают противников в ловушку и расправляются с ними. 

В море на помощь Рэкхему и Энн Бонни неожиданно приходит Черная Борода. Вместе они мстят англичанам за смерть Вейна. Энн Бонни берет на абордаж корабль Хорниголда. Англичанам приходится отступить. Пока Флинт, Сильвер, Черная Борода, Рэкхем и Мади обсуждают дальнейшие действия, Билли Бонс и его союзники ведут тихую войну с губернатором Нассау и мстят пиратам, ставшим на сторону Роджерса и Гатри. Однако своим лидером восставшие морские разбойники хотят видеть вовсе не Флинта. На совете Макс зачитывает письмо-ультиматум, под которым стоит подпись Долговязого Джона Сильвера.
 

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