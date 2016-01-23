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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 9

Черные паруса 2014 9 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала “Черные паруса” Элеонор обвиняет Вейна в смерти ее отца. Бывший любовник, в свою очередь, упрекает Гатри за то, что ради своих амбиций она встала на сторону противников – англичан. Вернувшись в дом Роджерса, девушка находит его в постели – после ранений, полученных в схватке с Вейном, у губернатора началась лихорадка. Перед тем как провалиться в забытье, Вудс Роджерс распорядился, чтобы на время его болезни главой острова стала Элеонор. Оставшийся в Нассау Билли Бонс сеет между пиратами ненависть к Гатри. Пираты требуют, чтобы Вейна судили не на острове, а в Англии – так они выиграют время, чтобы подготовить спасательную операцию. Узнав о настроениях толпы, Элеонор в гневе приказывает казнить Вейна прямо сейчас. 

Тем временем Хорниголд в открытом море преследует корабль Флинта. Приблизившись к острову, на котором проживают мароны, Сильвер и Флинт делают смелый ход – разворачивают свои корабли бортом к врагу и блокируют вход в гавань. Хорниголд вынужден отступить, однако Флинт предупреждает Красную Королеву, что атака англичан не заставит себя ждать. Мистер Скотт умирает, и все племя оплакивает его кончину. Сильвер, как может, поддерживает Мади. В Нассау пираты собираются на площади, где должны казнить Вейна. Они намерены спасти его, но Вейн взглядом дает Билли Бонсу понять: его смерть станет поводом для настоящего восстания против англичан. Скоро слухи о казни Вейна долетают до Черной Бороды.
 

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