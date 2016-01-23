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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 4

Черные паруса 2014 4 серия 3 сезон

8.7 Оцените
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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 4 серии сериала “Черные паруса” экипаж “Моржа”, высадившись на берег, восстанавливает силы после изнурительных недель в море. Сильвер предполагает, что нападение Хорниголда предвещает появление Королевского флота у берегов Нассау. Флинт уверен, что британские войска уже прибыли на остров. Беседу прерывает появление вооруженных маронов. Команду ведут вглубь джунглей, где расположено большое поселение. Глава общины, Красная Королева, допрашивает пиратов, а затем приказывает посадить их в клетки. Сильверу удается побеседовать с дочерью Королевы, девушкой по имени Мади. Он пытается убедить Мади, что пираты не желают зла ее людям. Девушка обещает поговорить со своим отцом.

Узнав о том, что за поимку Вейна назначена награда, пираты осаждают крепость. В голову Рэкхема приходит идея, как можно спасти капитана. Оказавшись на корабле Тича, Вейн узнает, что Элеонор Гатри прибыла в Нассау вместе с Роджерсом. Британский флот пытается заблокировать пиратам выход из гавани, но Черная Борода хитростью заставляет противника разомкнуть ряды и пропустить его корабль в открытое море. Тем временем Скотт помогает бежать с острова темнокожим рабам. Выясняется, что он и есть отец Мади, много лет снабжающий общину всем необходимым. 
 

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