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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 5

Черные паруса 2014 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала “Черные паруса” раненый англичанами Скотт появляется на острове и сообщает Флинту, что в его отсутствие Нассау захватил Вудс Роджерс. Флинт и Красная Королева приходят к выводу, что им нужно объединиться против общего врага. Тем временем новый губернатор выясняет, что Энн Бонни и Джек Рэкхем сбежали. Он устанавливает новые порядки и создает совет, состоящий из торговцев и приближенных лиц. Макс, которая за это время сумела подняться в обществе и заслужить определенный авторитет на острове, оказывается не у дел. В обмен на место в совете Макс предлагает Роджерсу свою долю золота с “Урки-де-Лима”. 

Служанка Элеонор, миссис Хадсон, оказывается шпионкой испанцев. Она заявляет, что губернатор должен вернуть Испании золото “Урки”, все до последнего – в том числе доли Рэкхема, Энн Бонни и Макс. Рэкхем и Энн Бонни планируют покинуть остров, когда Джек вдруг понимает, что больше не хочет скрываться. Он признается Бонни, что хочет сделать себе имя в кругу законопослушных людей, и возвращается в Нассау за помилованием. Энн не скрывает своего разочарования. Красная Королева освобождает Флинта и его команду. Вместе они должны найти Чарльза Вейна, а затем – вернуть Нассау в руки пиратов.
 

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