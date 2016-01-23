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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 6

Черные паруса 2014 6 серия 3 сезон

8.6 Оцените
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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 6 серии сериала “Черные паруса” Флинт отправляется на поиски Чарльза Вейна. Джон Сильвер остается в поселении, чтобы наладить отношения туземцев и пиратов. У него начинает болеть нога, а затем появляется жар. Тем временем Флинт обучает бывших рабов корабельному делу. Вскоре они прибывают на остров Окракок, где расположилась команда Эдварда Тича. Флинт делится с Черной Бородой планами по захвату Нассау, однако легендарный пират не слишком заинтересован в сотрудничестве. Тогда Флинт обращается за помощью к Вейну. Так и не придя к согласию, Тич и Флинт собираются устроить поединок. Во время схватки Вейн объявляет, что хочет присоединиться к мятежу Флинта. 

Миссис Хадсон рассказывает Элеонор, что стала шпионкой не по собственной воле – агент испанской разведки Хуан Антонио Грандал угрожал ее ребенку. Рэкхем возвращается в Нассау, чтобы получить помилование, но его тут же арестовывают. Макс навещает его в тюрьме и советует так же, как она сама, принять сторону Роджерса и Элеонор. Рэкхем отправляет послание Бонни, якобы для того, чтобы она согласилась на обмен. На самом деле Энн, следуя плану Рэкхема, убивает посланника губернатора и забирает у него деньги.
 

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