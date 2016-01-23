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Киноафиша Сериалы Черные паруса Сезоны Сезон 3 Серия 1

Черные паруса 2014 1 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Черные паруса»
XIX
Сезон 3 / Серия 1 23 января 2016
XX
Сезон 3 / Серия 2 30 января 2016
XXI
Сезон 3 / Серия 3 6 февраля 2016
XXII
Сезон 3 / Серия 4 13 февраля 2016
XXIII
Сезон 3 / Серия 5 20 февраля 2016
XXIV
Сезон 3 / Серия 6 27 февраля 2016
XXV
Сезон 3 / Серия 7 5 марта 2016
XXVI
Сезон 3 / Серия 8 12 марта 2016
XXVII
Сезон 3 / Серия 9 19 марта 2016
XXVIII
Сезон 3 / Серия 10 26 марта 2016
О чем серия

В 3 сезоне 1 серии сериала “Черные паруса” капитан Флинт жестоко расправляется со всеми магистратами, которые выступают против пиратов. Сильвер предостерегает капитана об опасностях, которыми могут обернуться эти набеги для всей команды. В открытом море Вейн сталкивается с голландским торговым судном, хозяин которого избавляется от лишнего груза - рабов, выбрасывая их за борт. Вейн спасает пленников и убивает торговца. Позже выясняется, что рабы могут быть полезны для восстановления форта в Нассау. Тем временем Флинт и его команда попадают в западню, устроенную Хорниголдом, который теперь сотрудничает с Королевским флотом. 

Вейн и Рэкхем опасаются, что украденное золото может навлечь на их головы гнев англичан и испанцев. В Англии Элеонор Гатри знакомится с Вудсом Роджерсом, новым губернатором Нью-Провиденса. Он просит девушку составить список тех пиратов, которых можно помиловать, и тех, кого необходимо казнить. В ответ Гатри называет лишь одно имя - Чарльз Вейн. Пока он жив, все усилия Роджерса, направленные на восстановление острова, будут напрасными. Корабль Флинта, спасаясь от преследователей, направляется прямо в эпицентр шторма. В Нассау прибывает Черная Борода. Он разыскивает своего старого друга, Чарльза Вейна. 
 

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