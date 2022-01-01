Телеканал Sky1

Sky1 — один из главных британских развлекательных телеканалов, первым на территории Соединенного Королевства начавший использовать для трансляций спутник. Входит в группу Sky. Его история началась под именем SkyChannel в 1982 году, когда его основатели решили использовать новую технологию, чтобы расширить зону трансляции.

Работники Sky1 привлекали первых клиентов и завоевывали у них популярность с помощью трансляции передач, выходивших на американском телевидении. Среди них были «Детективное агентство «Лунный свет» и «Симпсоны». Благодаря этому канал смог начать съемки собственных проектов. Успешная бизнес-модель позволила компании вырасти в холдинг с множеством каналов, где у каждого своя тематика: новости, фильмы, спорт.

Долгое время Sky1 был доступен в континентальной Европе только по подписке. Пик популярности канала с его нынешним названием пришелся на 90-е, когда он первым в Великобритании стал показывать культовые сериалы «Друзья» и «Секретные материалы». С 2006 году вещание стало доступно в формате HD. Sky1 принадлежат права на прокат некоторых старых мультфильмов студии Disney и 20th Century Fox.