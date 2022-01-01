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Телеканал Sky1

О телеканале

Sky1 — один из главных британских развлекательных телеканалов, первым на территории Соединенного Королевства начавший использовать для трансляций спутник. Входит в группу Sky. Его история началась под именем SkyChannel в 1982 году, когда его основатели решили использовать новую технологию, чтобы расширить зону трансляции. 

Работники Sky1 привлекали первых клиентов и завоевывали у них популярность с помощью трансляции передач, выходивших на американском телевидении. Среди них были «Детективное агентство «Лунный свет» и «Симпсоны». Благодаря этому канал смог начать съемки собственных проектов. Успешная бизнес-модель позволила компании вырасти в холдинг с множеством каналов, где у каждого своя тематика: новости, фильмы, спорт.

Долгое время Sky1 был доступен в континентальной Европе только по подписке. Пик популярности канала с его нынешним названием пришелся на 90-е, когда он первым в Великобритании стал показывать культовые сериалы «Друзья» и «Секретные материалы». С 2006 году вещание стало доступно в формате HD. Sky1 принадлежат права на прокат некоторых старых мультфильмов студии Disney и 20th Century Fox.

Фильмы
Последний поезд до Рождества
фэнтези 2021, США
0.0
Все фильмы
Сериалы
Кровные
Кровные
комедия 2021, Великобритания
0.0
Я и все остальные
Я и все остальные
драма 2021, Германия
0.0
Интергалактик
Интергалактик
драма, боевик, фантастика 2021, Великобритания
0.0
Кобра
Кобра
драма, боевик 2020, Великобритания
0.0
Киллерши
Киллерши
комедия, криминал 2020, Великобритания
0.0
Разведка
Разведка
комедия 2020, Великобритания
5.0
Успеть за две недели
Успеть за две недели
комедия, приключения 2020, Великобритания
0.0
Перевал
Перевал
криминал, триллер, детектив 2019, Германия
0.0
Все сериалы
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