На KION и «Иви» стартует сериал «Дайте шоу» с Милошем Биковичем и Анастасией Красовской
Проект на злободневную тематику с именитым актерским составом.
Написать
1 ноября 2024 10:33
Селебрити Милош Бикович попадает в скандал в трейлере сериала «Дайте шоу»
Премьера состоится «скоро». Точная дата пока не анонсирована.
Написать
3 октября 2024 15:15
Милош Бикович смущает Викторию Толстоганову в тизере сериала «Дайте шоу!»
Дата премьеры пока не анонсирована.
Написать
18 июня 2024 16:16
Милош Бикович сыграет одну из главных ролей в сериале о шоу-бизнесе «Дайте шоу!»
Сериал расскажет о скандале, который происходит в прямом эфире на телевидении.
Написать
4 октября 2023 10:48
