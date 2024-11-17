«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)

Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня

Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени

«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»

«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной

Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом

Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет

«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)

Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен

«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…