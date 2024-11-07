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Отзывы о сериале «Дайте шоу»
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Гордей Сахаров
7 ноября 2024, 22:36
Оценка
У меня никогда не было особого интереса к ток-шоу, но сериал меня изначально заинтересовал необычной историей, потому что про звезд шоубиза сериалов много, а про закулисье скандальных телепередач - нет. Так вот после первой серии остались приятные впечатления, хочется смотреть дальше. Актеры играют классно и есть впечатление, что смотришь не сериал, а какое-то документальное кино. Мне такое заходит, пошел смотреть вторую серию и буду ждать продолжение.
7 ноября 2024, 22:36
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Анастасия Фирсова
8 ноября 2024, 18:28
Оценка
Прикольный сериал. Меня изначально заинтересовало то, что в сериале снялось много исполнителей, которые играют самих себя. Но и главные герои оказались очень интересными. Сначала кажется, что все очень предсказуемо и понятно, но в итоге я прям офигела, как в первых двух сериях все завертелось. Поскорей хочется смотреть дальше!
8 ноября 2024, 18:28
0
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ахахщывиа
13 ноября 2024, 21:44
Оценка
Прикольный сериал. Меня изначально заинтересовало то, что в сериале снялось много исполнителей, которые играют самих себя. Но и главные герои оказались очень интересными. Сначала кажется, что все очень предсказуемо и понятно, но в итоге я прям офигела, как в первых двух сериях все завертелось. Поскорей хочется смотреть дальше!
13 ноября 2024, 21:44
0
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Христина Зиновьева
14 ноября 2024, 21:31
Оценка
Какой же Милош Бикович классный актер! Я его и в комедиях обожаю, и в боевиках, и в драматических ролях он мне теперь тоже очень нравится) Хотя тут и кроме Биковича много классных актеров. Та же Красовская приятно удивила, даже не ожидала от нее такой сильной игры. Сам сюжет меня очень зацепил, и я теперь не знаю, как дождаться следующей серии. Пока очень круто!
14 ноября 2024, 21:31
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Киноафиша.инфо
15 ноября 2024, 18:59
в ответ на сообщение
Христина Зиновьева от 14 ноября 2024, 21:31
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️
15 ноября 2024, 18:59
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Инна Городищева
17 ноября 2024, 20:48
Оценка
Отличный сериал! Снят очень необычно, хотя кажется, что тема уже заезженная. Для меня сам формат сериала – это что-то необычное именно для наших фильмов и сериалов. Мне нравится, что тут есть ток-шоу, эфир которого нам показывают, но при этом рассказывается предыстория происходящего и все, что происходит за кадром. Актеры отлично играют, особенно приятно удивили Красовская и Савостюк в главных ролях, которого я вообще раньше не видела на экране. Да и Бикович, как всегда, шикарен! Скорей бы смотреть дальше.
17 ноября 2024, 20:48
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Киноафиша.инфо
17 ноября 2024, 22:47
в ответ на сообщение
Инна Городищева от 17 ноября 2024, 20:48
Рады, что сериал вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
17 ноября 2024, 22:47
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Евгения Белкина
22 ноября 2024, 19:37
Оценка
Давно не было у нас такой мощной социальной драмы, чтобы именно без попсовых сюжетов и предсказуемого развития событий. Хотя я сначала подумала, что сериал будет именно таким. С первой же серии втянулась в эту историю, хочется смотреть дальше и дальше. Еще и актеры вроде бы знаменитые, но играют, как по мне, достаточно необычные для себя роли. Особенно интересный Верник в роли ведущего шоу. И я люблю, когда в кино есть камео, прям нравится такое. И «Дайте шоу» в этом плане меня тоже порадовал.
22 ноября 2024, 19:37
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Виктория Агафонова
24 ноября 2024, 20:34
Оценка
Долго ждала выхода сериала и как же я рада, что первые серии меня не разочаровали, а наоборот – вызвали еще больше интереса. Изначально решила смотреть больше из-за любимого Биковича, но и сам сюжет оказался очень классным и необычным. Я сама иногда смотрю такие же ток-шоу типа «Правды» и всегда было интересно, что происходит за пределами студии, так сказать пройти за кулисы. Что ж, я уверена, что дальше интрига будет только нарастать.
24 ноября 2024, 20:34
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Софья Горшнева
30 ноября 2024, 20:06
Оценка
Просто обожаю такие истории! Да еще и с Биковичем в главной роли. Но я все равно не ожидала, что это будет такая глубокая драма. Мне казалось, что все будет так легко с юмором. А в итоге сюжет меня заставил реально задуматься над многими вещами, которые происходят в мире шоу-бизнеса. Особенно интересно смотреть на закулисье скандального ток-шоу, всегда было интересно как там все происходит. А еще меня приятно удивила игра Анастасии Красовской. Ей очень подошел этот образ. В общем, меня сериал удивил и очень порадовал. Однозначно превзошел мои ожидания.
30 ноября 2024, 20:06
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Киноафиша.инфо
30 ноября 2024, 20:08
в ответ на сообщение
Софья Горшнева от 30 ноября 2024, 20:06
Сериал вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
30 ноября 2024, 20:08
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Арина Карташова
10 декабря 2024, 21:21
Оценка
Отличный сериал! Давно у меня не было такого, чтобы я с головой уходила в сюжет. И нет, это не потому, что я в целом люблю все эти скандальные истории из мира шоу-бизнеса (хотя и это тоже). Просто это классная глубокая драма, которая затрагивает жизнь каждого героя. То есть мы видим не только все то, что связанно непосредственно с главной темой – изнасилованием знаменитым артистом начинающей певицы. Здесь и про сложные отношения между героями, и вес общественного мнения, и неоднозначные решения, которые принимает продюсер звезды шоу-бизнеса и создатели ток-шоу. В общем, очень много всего и от этого нереально интересно! Жду последнюю серию!
10 декабря 2024, 21:21
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Киноафиша.инфо
11 декабря 2024, 19:11
в ответ на сообщение
Арина Карташова от 10 декабря 2024, 21:21
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
11 декабря 2024, 19:11
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Никита Сорокин
11 декабря 2024, 21:12
Оценка
Честно признаться, я до последнего не хотел смотреть этот сериал, потому что все эти скандальные истории – вообще не мое. Но все-таки жена заставила посмотреть хотя бы одну серию. И я очень удивился, когда после первой захотел посмотреть вторую, третью и дальше. В итоге, мы посмотрели все вышедшие серии и осталась еще всего одна – самая последняя. А еще не ожидал, что мне так понравится игра Красовской, но с этой ролью она справилась на все 100. И Олег Савостюк оказался очень классным актером, хотя раньше о нем не слышал даже. В общем, очень круто!
11 декабря 2024, 21:12
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Киноафиша.инфо
12 декабря 2024, 18:33
в ответ на сообщение
Никита Сорокин от 11 декабря 2024, 21:12
Здорово, что сериал произвёл на вас такое впечатление! 😉
12 декабря 2024, 18:33
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Елизавета Романова
14 декабря 2024, 21:14
Оценка
Я очень люблю такие сюжеты. Но этот сериал меня особенно впечатлил. Мне очень понравилась идея с тем, что там показывают и само шоу, то есть то, что происходит в студии, и то, что происходит между самими героями. Очень круто соединять этот все в одну картинку и делать полноценный вывод. Да и вообще события так стремительно и неожиданно развивались, что финал для меня был максимально непредсказуемым. А еще в этом сериале для меня было новое актерское открытие – Олег Савостюк. Неожиданно круто сыграл, самый классный для меня персонаж. В общем, я советую этот сериал к просмотру!
14 декабря 2024, 21:14
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Weteran Mc
25 марта 2025, 02:01
Оценка
"Дайте шоу" - отечественный 8-серийный сериал об изнанке так любимых домохозяйками ток-шоу.
По сюжету известный певец Кирилл Артемьев насилует молодую певичку Веру, бывшую девушку журналиста, работающего на ток-шоу "Правда" Паши. Заявление в полицию ни к чему не приводит - видео с камер уничтожают, факты подтасовывают и насильника оправдывают.
Тогда Паша идёт на крайнюю меру - приводит Веру в прямой эфир ток-шоу "Правда". Но говорят ли в этом шоу действительно правду?
Первые серии были несколько сумбурными и не совсем понятными. От чего мне даже хотелось остановить просмотр и выключить сериал. Но чем дальше - тем больше, интереснее и интереснее, напряжённее и напряжённее. Когда смотришь на любимцев публики - журналистов с ведущим, которые за глаза ведут себя по хамски и показывают всю фальшь закулисья и подполья телевизионного бизнеса.
Финал, конечно, получился, как в сказке - добро победило зло, все виновные получили по заслугам. Но какой ценой? И вряд ли в реальной жизни всё бы так закончилось?
В целом, сериал "Дайте шоу" - сильный проект, который открывает глаза на многое зрителю. И я уже не так буду воспринимать все эти проекты федерального ТВ. Хотя я и до этого осознавал, что в подполье этого бизнеса всё не так чисто.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
25 марта 2025, 02:01
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По сюжету известный певец Кирилл Артемьев насилует молодую певичку Веру, бывшую девушку журналиста, работающего на ток-шоу "Правда" Паши. Заявление в полицию ни к чему не приводит - видео с камер уничтожают, факты подтасовывают и насильника оправдывают.
Тогда Паша идёт на крайнюю меру - приводит Веру в прямой эфир ток-шоу "Правда". Но говорят ли в этом шоу действительно правду?
Первые серии были несколько сумбурными и не совсем понятными. От чего мне даже хотелось остановить просмотр и выключить сериал. Но чем дальше - тем больше, интереснее и интереснее, напряжённее и напряжённее. Когда смотришь на любимцев публики - журналистов с ведущим, которые за глаза ведут себя по хамски и показывают всю фальшь закулисья и подполья телевизионного бизнеса.
Финал, конечно, получился, как в сказке - добро победило зло, все виновные получили по заслугам. Но какой ценой? И вряд ли в реальной жизни всё бы так закончилось?
В целом, сериал "Дайте шоу" - сильный проект, который открывает глаза на многое зрителю. И я уже не так буду воспринимать все эти проекты федерального ТВ. Хотя я и до этого осознавал, что в подполье этого бизнеса всё не так чисто.
Моя оценка: 9 из 10. 👍
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