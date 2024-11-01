Меню
Дайте шоу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дайте шоу
Киноафиша Сериалы Дайте шоу Сезоны Сезон 1

Dajte shou 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 ноября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дайте шоу»

В 1-м сезоне сериала «Дайте шоу» главным героем повествования становится Павел. Он работает в телевизионном проекте «Правда», в студии которого кипят настоящие страсти: участники публично выясняют отношения, что часто перерастает в скандал. Однажды Вера, его бывшая избранница, говорит о том, что известный певец Артемьев изнасиловал ее. Паша пытается помочь девушке и начинает выяснять подробности произошедшего. Однако его собственное расследование не приводит к результатам. Чтобы во всем разобраться, герой принимает роковое решение и приглашает Веру в студию «Правды». Этот визит изменит жизни всех участников истории.

Рейтинг сериала

9.5
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Дайте шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 ноября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 ноября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2024
График выхода всех сериалов
