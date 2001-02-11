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Постер к 2-му сезону сериала Марш Турецкого
Киноафиша Сериалы Марш Турецкого Сезоны Сезон 2

Marsh Tureckogo 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 февраля 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Марш Турецкого»

Во 2-м сезоне сериала «Марш Турецкого» продолжается история о следователе, которого трудно перехитрить, подкупить или шантажировать, поскольку он очень умен, неуязвим и всегда следует принципам. Детектив Турецкий готов на все, чтобы выполнить свой долг. Убийство средь бела дня в самом центре столицы российского политика может принести Александру Турецкому звание генерала, если, разумеется, главный герой до этих погон доживет. А это в рамках расследования вызывает серьезные сомнения. В Сибири произошла серьезная авиакатастрофа, пострадал грузовой экипаж. На его борту нашли подозрительный груз – корпуса истребителей Су-37.

Список серий 2-го сезона сериала «Марш Турецкого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Секретная сотрудница: Часть 1
Сезон 2 Серия 1
11 февраля 2001
Секретная сотрудница: Часть 2
Сезон 2 Серия 2
11 февраля 2001
Перебежчик: Часть 1
Сезон 2 Серия 3
18 февраля 2001
Перебежчик: Часть 2
Сезон 2 Серия 4
18 февраля 2001
Цена жизни — смерть: Часть 1
Сезон 2 Серия 5
25 февраля 2001
Цена жизни — смерть: Часть 2
Сезон 2 Серия 6
25 февраля 2001
Мертвый сезон в агентстве «Глория»: Часть 1
Сезон 2 Серия 7
4 марта 2001
Мертвый сезон в агентстве «Глория»: Часть 2
Сезон 2 Серия 8
4 марта 2001
Абонент недоступен: Часть 1
Сезон 2 Серия 9
11 марта 2001
Абонент недоступен: Часть 2
Сезон 2 Серия 10
11 марта 2001
Заговор генералов: Часть 1
Сезон 2 Серия 11
18 марта 2001
Заговор генералов: Часть 2
Сезон 2 Серия 12
18 марта 2001
Просроченная виза: Часть 1
Сезон 2 Серия 13
25 марта 2001
Просроченная виза: Часть 2
Сезон 2 Серия 14
25 марта 2001
Последний маршал: Часть 1
Сезон 2 Серия 15
1 апреля 2001
Последний маршал: Часть 2
Сезон 2 Серия 16
8 апреля 2001
Кто стреляет последним: Часть 1
Сезон 2 Серия 17
15 апреля 2001
Кто стреляет последним: Часть 2
Сезон 2 Серия 18
15 апреля 2001
Золотой выстрел: Часть 1
Сезон 2 Серия 19
22 апреля 2001
Золотой выстрел: Часть 2
Сезон 2 Серия 20
22 апреля 2001
Имеются человеческие жертвы: Часть 1
Сезон 2 Серия 21
29 апреля 2001
Имеются человеческие жертвы: Часть 2
Сезон 2 Серия 22
29 апреля 2001
Оборотень: Часть 1
Сезон 2 Серия 23
6 мая 2001
Оборотень: Часть 2
Сезон 2 Серия 24
6 мая 2001
График выхода всех сериалов
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