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Постер к 3-му сезону сериала Марш Турецкого
Киноафиша Сериалы Марш Турецкого Сезоны Сезон 3

Marsh Tureckogo 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 10 февраля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Марш Турецкого»

В 3-м сезоне сериала «Марш Турецкого» с представителями преступного мира продолжается бороться интеллектуальный детектив, для которого интриги чиновников, секретная кухня олигархов и преступные разборки – только очередные загадки, которые надо раскрыть. Детективу по особо важным делам Генпрокуратуры Саше Турецкому достаются самые трудные дела. Он постоянно вынужден сражаться с теневыми воротилами и рисковать жизнью. Но еще ни разу Турецкий не перешел на сторону зла, где царят коррупция и произвол. Турецкий не забывает, что такое милосердие и справедливость, он призывает к ответу всех, кто пренебрегает законодательством.

Список серий 3-го сезона сериала «Марш Турецкого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Конец фильма: Часть 1
Сезон 3 Серия 1
10 февраля 2002
Конец фильма: Часть 2
Сезон 3 Серия 2
10 февраля 2002
Ржавчина: Часть 1
Сезон 3 Серия 3
17 февраля 2002
Ржавчина: Часть 2
Сезон 3 Серия 4
17 февраля 2002
Смерть по объявлению: Часть 1
Сезон 3 Серия 5
24 февраля 2002
Смерть по объявлению: Часть 2
Сезон 3 Серия 6
24 февраля 2002
Пуля для полпреда: Часть 1
Сезон 3 Серия 7
3 марта 2002
Пуля для полпреда: Часть 2
Сезон 3 Серия 8
3 марта 2002
Шериф в законе: Часть 1
Сезон 3 Серия 9
10 марта 2002
Шериф в законе: Часть 2
Сезон 3 Серия 10
10 марта 2002
Трансфер на тот свет: Часть 1
Сезон 3 Серия 11
17 марта 2002
Трансфер на тот свет: Часть 2
Сезон 3 Серия 12
17 марта 2002
Кровавый отпуск: Часть 1
Сезон 3 Серия 13
24 марта 2002
Кровавый отпуск: Часть 2
Сезон 3 Серия 14
24 марта 2002
Секта: Часть 1
Сезон 3 Серия 15
31 марта 2002
Секта: Часть 2
Сезон 3 Серия 16
31 марта 2002
Игра в «кошки-мышки»: Часть 1
Сезон 3 Серия 17
7 апреля 2002
Игра в «кошки-мышки»: Часть 2
Сезон 3 Серия 18
7 апреля 2002
Аптечный картель: Часть 1
Сезон 3 Серия 19
14 апреля 2002
Аптечный картель: Часть 2
Сезон 3 Серия 20
14 апреля 2002
Война компроматов, или Фабрика грез: Часть 1
Сезон 3 Серия 21
21 апреля 2002
Война компроматов, или Фабрика грез: Часть 2
Сезон 3 Серия 22
21 апреля 2002
Я убийца: Часть 1
Сезон 3 Серия 23
28 апреля 2002
Я убийца: Часть 2
Сезон 3 Серия 24
28 апреля 2002
График выхода всех сериалов
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