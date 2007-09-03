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Постер к 4-му сезону сериала Марш Турецкого
Киноафиша Сериалы Марш Турецкого Сезоны Сезон 4

Marsh Tureckogo 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Марш Турецкого»

В 4-м сезоне сериала «Марш Турецкого» Саша Турецкий попал в самое сердце взрыва. Следователь получил тяжелые ранения. Супруга помогает ему подняться на ноги, но с работой в правоохранительных органах из-за состояния здоровья Саше придется попрощаться. По случайному стечению обстоятельств детектива втягивают в бурные отношения двоих возлюбленных. Устав от скандалов с супругой по этому поводу, Турецкий едет к тете Валентине Денисовне в маленькую деревеньку неподалеку от Краснодара. Но в поезде Саша становится жертвой ограбления, а впоследствии и вовсе оказывается в Приморском крае. Спустя некоторое время коллеги и жена ищут Турецкого.

Список серий 4-го сезона сериала «Марш Турецкого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дело Турецкого: Часть 1
Сезон 4 Серия 1
3 сентября 2007
Дело Турецкого: Часть 2
Сезон 4 Серия 2
4 сентября 2007
Дело Турецкого: Часть 3
Сезон 4 Серия 3
5 сентября 2007
Дело Турецкого: Часть 4
Сезон 4 Серия 4
6 сентября 2007
Дуплет: Часть 1
Сезон 4 Серия 5
10 сентября 2007
Дуплет: Часть 2
Сезон 4 Серия 6
11 сентября 2007
Триада: Часть 1
Сезон 4 Серия 7
12 сентября 2007
Триада: Часть 2
Сезон 4 Серия 8
13 сентября 2007
Клюква: Часть 1
Сезон 4 Серия 9
17 сентября 2007
Клюква: Часть 2
Сезон 4 Серия 10
18 сентября 2007
Он обещал вернуться: Часть 1
Сезон 4 Серия 11
19 сентября 2007
Он обещал вернуться: Часть 2
Сезон 4 Серия 12
20 сентября 2007
К югу через юго-запад: Часть 1
Сезон 4 Серия 13
24 сентября 2007
К югу через юго-запад: Часть 2
Сезон 4 Серия 14
25 сентября 2007
Конец света: Часть 1
Сезон 4 Серия 15
26 сентября 2007
Конец света: Часть 2
Сезон 4 Серия 16
27 сентября 2007
Грязная история: Часть 1
Сезон 4 Серия 17
1 октября 2007
Грязная история: Часть 2
Сезон 4 Серия 18
2 октября 2007
Долг самурая: Часть 1
Сезон 4 Серия 19
3 октября 2007
Долг самурая: Часть 2
Сезон 4 Серия 20
4 октября 2007
Граффер: Часть 1
Сезон 4 Серия 21
8 октября 2007
Граффер: Часть 2
Сезон 4 Серия 22
9 октября 2007
Кровник: Часть 1
Сезон 4 Серия 23
10 октября 2007
Кровник: Часть 2
Сезон 4 Серия 24
11 октября 2007
График выхода всех сериалов
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