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Постер к 1-му сезону сериала Марш Турецкого
Киноафиша Сериалы Марш Турецкого Сезоны Сезон 1

Marsh Tureckogo 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Марш Турецкого»

В 1-м сезоне сериала «Марш Турецкого» главным действующим лицом становится детектив по фамилии Турецкий. Он работает следователем по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Турецкий порой вступает в борьбу с чиновниками коррумпированной России, политиками, бизнесменами и другими представителями элит. Он живет в стране в тот ее период, когда она утопает в финансовых махинациях, мошенничествах и кровавой уголовщине. Возглавляют криминальный мир банкиры, депутаты и лидеры преступных банд. Однако неуязвимому Турецкому не составит труда совладать с ними, ведь он умен, принципиален и неподкупен.

Список серий 1-го сезона сериала «Марш Турецкого» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Убийство на Неглинной: Часть 1
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2000
Убийство на Неглинной: Часть 2
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2000
Убить ворона: Часть 1
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2000
Убить ворона: Часть 2
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2000
Убить ворона: Часть 3
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2000
Убить ворона: Часть 4
Сезон 1 Серия 6
29 октября 2000
Опасно для жизни: Часть 1
Сезон 1 Серия 7
5 ноября 2000
Опасно для жизни: Часть 2
Сезон 1 Серия 8
5 ноября 2000
Синдикат киллеров: Часть 1
Сезон 1 Серия 9
12 ноября 2000
Синдикат киллеров: Часть 2
Сезон 1 Серия 10
12 ноября 2000
Синдикат киллеров: Часть 3
Сезон 1 Серия 11
12 ноября 2000
Лекарство для покойника: Часть 1
Сезон 1 Серия 12
19 ноября 2000
Лекарство для покойника: Часть 2
Сезон 1 Серия 13
19 ноября 2000
Опасное хобби: Часть 1
Сезон 1 Серия 14
26 ноября 2000
Опасное хобби: Часть 2
Сезон 1 Серия 15
26 ноября 2000
Ночные волки
Сезон 1 Серия 16
3 декабря 2000
Ошейники для волков: Часть 1
Сезон 1 Серия 17
10 декабря 2000
Ошейники для волков: Часть 2
Сезон 1 Серия 18
10 декабря 2000
Грязные игры: Часть 1
Сезон 1 Серия 19
17 декабря 2000
Грязные игры: Часть 2
Сезон 1 Серия 20
17 декабря 2000
Контрольный выстрел: Часть 1
Сезон 1 Серия 21
24 декабря 2000
Контрольный выстрел: Часть 2
Сезон 1 Серия 22
24 декабря 2000
График выхода всех сериалов
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