Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Чернявский
Aleksandr Chernyavskiy
Киноафиша
Персоны
Александр Чернявский
Александр Чернявский
Aleksandr Chernyavskiy
Дата рождения
24 октября 1965
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Нижний Новгород, СССР
Популярные фильмы
5.4
Счастливый маршрут
(2013)
5.0
Ужас, который всегда с тобой
(2006)
0.0
Кадеты
(2005)
Фильмография Александр Чернявский
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2013
2006
2005
2004
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актер
4
5.4
Счастливый маршрут
Schastlivyy marshrut
мелодрама
2013, Россия
5
Ужас, который всегда с тобой
Uzhas, kotoryy vsegda s toboy
комедия, драма
2006, Россия
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Кадеты
драма, комедия
2005, Россия
Таксистка
комедия, мелодрама
2004, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667