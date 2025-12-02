Слишком рано покинули нас: кто из актеров «Тайн следствия» умер — вспоминаем в преддверии 25-го сезона

Сериал «Тайны следствия» на протяжении 24 сезонов радовал зрителей яркими персонажами и захватывающими сюжетами. За это время в проекте снялось множество талантливых актёров, чьи образы навсегда остались в памяти поклонников.

К сожалению, некоторые из этих артистов уже ушли из жизни. Их смерть стала болью для коллег и зрителей, но созданные ими роли продолжают жить на экране.

Последние потери

Одной из последних утрат стал Дмитрий Лагачев — заслуженный артист России, скончавшийся 13 сентября 2025 года в возрасте 56 лет. Причиной смерти стал инфаркт: по словам близкой подруги и коллеги Алёны Француковой, актёр чувствовал себя хорошо буквально за несколько часов до трагедии, но врачи не успели его спасти.

Зрители помнят его по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», а также в фильмах «Мечта» и «Гарпастум». Кроме того, Лагачев активно занимался дубляжом — именно его голосом говорит ослик Иа‑Иа в российских версиях мультфильмов о Винни‑Пухе. Он также участвовал в озвучивании «Мулан», «Хроник Нарнии: Покоритель Зари» и «Пиратов Карибского моря: На странных берегах».

В 2023 году не стало Александра Тютрюмова, сыгравшего в девятом сезоне роль майора милиции в запасе. Широкую известность ему принесла работа в «Убойной силе», где он исполнил роль подполковника Сергея Егорова.

Сергей Николаев, скончавшийся в 2022 году в возрасте 46 лет, совмещал актёрскую карьеру с работой видеохудожника. Он снимался в «Улице разбитых фонарей», «Морских дьяволах», «Агенте особого назначения», «Литейном», «Мажоре‑2» и других проектах. Причиной его смерти стала аритмия, о которой он не знал. Жена Ольга Маленкова отмечала, что на здоровье могла повлиять чрезмерная нагрузка.

В том же 2022 году ушёл из жизни Сергей Дьячков, которому было 50 лет. Умер после осложнений от COVID‑19.

Кого еще лишились поклонники

Марина Макарова, знакомая зрителям по «Тайнам следствия» и другим телепроектам, скончалась в 45 лет от рака желудка в четвёртой стадии. Время для лечения оказалось упущенным, и актриса умерла в Центральной клинической больнице святителя Алексея.

Виталий Жигалин, ушедший из жизни в 48 лет, перенёс операцию по пересадке почки, однако его уход всё равно стал неожиданностью для близких. Играл во многих детективах, чаще второстепенных персонажей.

Людмила Глухова, сыгравшая квартирную хозяйку Надежду Игоревну, умерла в 54 года от инсульта. В последние месяцы жизни она боролась с онкологическим заболеванием. Летом 2018 года актриса стала бабушкой.

Александр Блок, запомнившийся зрителям по ряду ролей, скончался в 59 лет от рака лёгких. Болезнь обнаружили поздно, и метастазы быстро прогрессировали. Инна Волгина ушла из жизни на 54‑м году. Коллеги не раскрыли название заболевания, ставшего причиной её смерти.

Александр Чабан, часто снимавшийся в криминальных сериалах, умер в 47 лет. Тело актёра нашли в квартире — обстоятельства смерти остались невыясненными. Знакомые предполагали, что он страдал от депрессии и злоупотреблял алкоголем.

Сергей Кушаков, воплотивший на экране писателя Андрона Латковского, скончался при невыясненных обстоятельствах в 61 год. Соседи, обеспокоенные тем, что он долго не выходил из квартиры, вызвали полицию — дверь пришлось вскрывать.

Татьяна Малыщицкая, исполнившая роль понятой в третьем сезоне, умерла в 2018 году в 57 лет при невыясненных обстоятельствах. Олег Дмитриев, сыгравший врача‑уролога Соколовского, ушёл из жизни в 2019 году в 49 лет. Также не стало Руслана Дулича, скончавшегося от коронавируса в 40 лет, Владимира Акимова (2023), Олега Левакова (2024) и Александра Жданова, умершего от рака.

Каждый из этих актёров внёс свой вклад в историю сериала, оживил персонажей, которые стали частью жизни миллионов зрителей. Память о них продолжает жить в кадрах «Тайн следствия», в воспоминаниях коллег и любви поклонников.

