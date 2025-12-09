«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее

Четверть века мы видели везде одну и ту же Марию Сергеевну.

Анна Ковальчук 25 лет жила внутри «Тайн следствия», и казалось, что ни одно заманчивое предложение не способно вытащить ее из образа Марии Сергеевны. И поэтому появление актрисы в «Беспринципных в Питере» стало маленьким шоком: впервые за долгие годы Ковальчук сделала шаг в сторону от привычного амплуа. И, что приятно, шаг получился уверенным.

Вне прокуратуры и исторических корсетов

Долгие годы у Ковальчук было два режима: Швецова или какая-то «историческая героиня». И оба — будто бетонные стены, которые она не пыталась пробивать. Поэтому ее участие в спин-оффе хулиганской комедии «Беспринципные» выглядело почти как эксперимент — причем тот, который неожиданно сработал.

В новом сериале она играет Елену — питерскую подругу героини Кристины Бабушкиной. Деловую, спокойную, уверенную, современную. Никаких прокурорских папок, строгих взглядов или пафоса эпох. Атмосфера полная противоположность «Тайнам следствия», и на фоне именно этой среды Ковальчук вдруг раскрывается с другой стороны — легкой, живой, даже немного ироничной.

Сериал на любителя, а Ковальчук — хороша

Кинопоиск уверенно держит отметку в 7,7 баллов, и хоть зрители спорят о самом сериале, в одном сходятся почти все: Ковальчук попала в роль. Пишут так:

"Беспринцыпные в Питере" посмотрела с удовольствием, гениальный стеб. Ковальчук удивила преображением и порадовала другой краской.

Мне очень понравилась здесь Ковальчук. Она такая легкая, воздушная.

Ковальчук органично вписалась, давно пора поменять ей имидж и роли.

Редкие сомнения звучат лишь о том, что сам сериал не вынуждает актеров проявлять серьезных талантов. Просто слишком приятно видеть, что Ковальчук может быть любой, а не только Швецовой или Маргаритой.

Когда артист 25 лет остается верен одному образу, зрители начинают думать, что он так и хочет прожить в нем до пенсии. Но «Беспринципные в Питере» показали: желание меняться никуда не делось. Оно просто долго лежало в ящике. Если 2025-й — начало ее «второй карьеры», то это очень хорошее начало.

Ранее мы писали: «Это событие года»: «Мастер и Маргарита» Локшина стал хитом проката в Европе – зрители после сеансов «ахают» и бегут читать Булгакова