«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой

8 февраля 2026 20:03
Впрочем, правдивых моментов у сериала тоже хватает.

Легендарный сериал «Тайны следствия» держится на экранах уже больше 25 лет, став для многих зрителей главным источником знаний о работе следователей. Но насколько он соответствует реальности? Реальные сотрудники Следственного комитета однажды разобрали ключевые стереотипы шоу.

Главные нестыковки:

  1. «Фиксированные пары» с оперативниками. В сериале у Марии Швецовой есть «свой» оперативник. На деле, пояснял следователь Сергей Аристов порталу 74, «такого никогда не было и не будет». Оперативники привлекаются под конкретное дело, и их много – дружить со всеми не получится.
  2. Свободный график и один блокнот. Героиня расследует одно дело за раз. В жизни, по словам Аристова, следователь ведет одновременно десятки материалов, а его стол завален документами, а не одним блокнотиком.
  3. Пистолеты под запретом? Швецова лишь трижды бралась за оружие, но реальность еще жестче: следователям СК не выдают пистолет.

«Главное оружие следователя – это ручка и мозги», – отмечает старший следователь Ксения Михайлова.

Что правдиво?

Несмотря на расхождения в бытовых деталях, сериал верно передает суть профессии. Строго интеллектуальный характер работы и эмоциональная вовлеченность показаны достоверно.

Следователи действительно тратят много времени на анализ и выстраивание тактики, а рабочие мысли часто не отпускают их даже после окончания смены, что создает постоянный психологический груз.

Словом, сериал верно уловил суть профессии – ее характер, психологическую нагрузку и бюрократическую машину – но сильно приукрасил «бытовуху». Ругать его за такое у нас не поднимется рука. А у вас?

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
