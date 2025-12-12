Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Слухи о 26-м сезоне «Тайн следствия» долго витали в воздухе как призрак прошлого — все знали, что он возможен, но не верили, что он наступит. После юбилейного 25-го сезона казалось, что сериал достиг логичного финиша.

Но, как это часто бывает с долгожителями, финал откладывается. И причина теперь ясна: главной героине предстоит не просто новое дело, а последнее в её карьере расследование. Нет, не поиски преступников, Мария Сергеевна будет еще больше копаться в собственной жизни.

Личная жизнь Швецовой во главе сюжета

Анна Ковальчук обмолвилась, что сценаристы прорабатывают идеи, и одна из ключевых — тема женского здоровья, материнства и позднего шанса на личное счастье.

«Прекрасный мужчина и возможность быть полезной маленькому существу — своему ребёнку», — так описала она возможный поворот.

В 26-м сезоне она будет все меньше отдаваться работе и, судя по всему, посвятит себя младенцу. Удастся ли следователю до мозга костей снова стать просто человеком?

Вердикт: последняя глава?

Пока это лишь идеи, но они выглядят как приговор. После 25 сезонов «Тайнам следствия» уже нечего бояться — рейтинги и так уже упали на самое дно. Так что создатели могут рисковать и последнюю главу пойти ва-банк.

Если создатели пойдут этим путём, 26-й сезон точно будут обсуждать все, кто хоть однажды слышал о Марии Швецовой. «Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива.