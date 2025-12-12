Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

12 декабря 2025 16:40
Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Последний рубеж Марии Швецовой.

Слухи о 26-м сезоне «Тайн следствия» долго витали в воздухе как призрак прошлого — все знали, что он возможен, но не верили, что он наступит. После юбилейного 25-го сезона казалось, что сериал достиг логичного финиша.

Но, как это часто бывает с долгожителями, финал откладывается. И причина теперь ясна: главной героине предстоит не просто новое дело, а последнее в её карьере расследование. Нет, не поиски преступников, Мария Сергеевна будет еще больше копаться в собственной жизни.

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Личная жизнь Швецовой во главе сюжета

Анна Ковальчук обмолвилась, что сценаристы прорабатывают идеи, и одна из ключевых — тема женского здоровья, материнства и позднего шанса на личное счастье.

«Прекрасный мужчина и возможность быть полезной маленькому существу — своему ребёнку», — так описала она возможный поворот.

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

В 26-м сезоне она будет все меньше отдаваться работе и, судя по всему, посвятит себя младенцу. Удастся ли следователю до мозга костей снова стать просто человеком?

Вердикт: последняя глава?

Пока это лишь идеи, но они выглядят как приговор. После 25 сезонов «Тайнам следствия» уже нечего бояться — рейтинги и так уже упали на самое дно. Так что создатели могут рисковать и последнюю главу пойти ва-банк.

Думали, что наступило дно? Снизу постучали: Ковальчук заспойлерила сюжет 26-го сезона «Тайн следствия» - делимся с вами

Если создатели пойдут этим путём, 26-й сезон точно будут обсуждать все, кто хоть однажды слышал о Марии Швецовой. «Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива.

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива «Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива Читать дальше 12 декабря 2025
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры Читать дальше 13 декабря 2025
В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула» Читать дальше 12 декабря 2025
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей» Читать дальше 12 декабря 2025
«Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» «Навсегда полюбила Максима Стоянова»: молодежь массово бросилась смотреть малоизвестные сериалы НТВ – нашли 5 «скрытых бриллиантов» Читать дальше 12 декабря 2025
«Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение «Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение Читать дальше 12 декабря 2025
«Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие «Вынесло в 60-е за одну серию»: фильм с Безруковым про Высоцкого стал всероссийским хитом – но сериал про барда пропустили многие Читать дальше 12 декабря 2025
Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили Вернулась только Рогозина: Котов, Лисицын, Амелина и другие навсегда покинули «След» – называем причины, которые их вынудили Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше