«Маша пошла по рукам»: список претензий к «Тайнам следствия 25» раздувается с каждой серией – и хуже всего отсутствие детектива

Любовные линии и участие дочери Ковальчук раздражают почти всех.

Юбилей — это повод поднять бокалы, но в случае с «Тайнами следствия» пить нужно не чокаясь. Двадцать пять лет на экране! Это вам не шутки, но, как показывает свежий сезон, эпоха Марии Швецовой подошла к концу. Вместо детективного праздника жизни мы получаем ритуальное отпевание раз в неделю.

Первая претензия

Начнём с главной тайны, которую это «следствие» так и не раскрыло: куда, чёрт возьми, делся сам детектив? Расследование здесь если и есть, то очень фоновое. Его включают для галочки, пока главные герои заняты действительно важным — выяснением отношений.

«Из пальца высосали! Первые сезоны были интересны, сейчас ни о чём!»

Сюжетные ходы примитивны, логика следствия хромает на обе ноги, а финалы серий выглядят небрежными. Никаких «закрученных» интриг, никаких неожиданных поворотов — только шаблонный набор: преступление, вялое обсуждение, дежурное раскрытие.

Персонажи стали хуже

Персонажи, некогда вызывавшие интерес, превратились в ходячие клише. Марья Сергеевна Швецова (Анна Ковальчук) давно перестала быть следователем — теперь это женщина, чья основная задача — переживать из‑за личной жизни.

Её профессиональные качества блекнут на фоне романтических перипетий: новые мужчины, старые обиды, семейные драмы. Даже когда она берётся за дело, зритель видит не поиск улик, а очередную сцену с эмоциональным монологом.

«Маша пошла по рукам», «Если Машка ещё и ребенка под занавес родит, то будет полный финиш. Дурнее развития сюжета придумать трудно. А потом внуки пойдут...»

Смотреть скучно

Диалоги — отдельный способ приносить страдания. Они лишены естественности, перегружены пафосом и банальными фразами. Персонажи говорят как роботы, за сценическую речь хочется поставить неуд.

Шутки в каждой новой серии плоские, реплики предсказуемы, а попытки добавить «жизни» через бытовые детали выглядят натянуто. Например, разговоры о причёсках или одежде подаются как значимые события.

Единственное светлое пятно

Анна Ковальчук, безусловно, старается, но её усилия тонут в водовороте общей бездарности. Да и сложно выдавать хороший результат, когда по сценарию твоя героиня словно застряла в развитии и варится в одних и тех же проблемах. Первые сезоны «Тайн» радовали нас метаморфозами, последние печалят деградацией.

Возвращённые «старые» персонажи не спасают ситуацию. Их появление выглядит, как попытка сыграть на ностальгии. Они приходят, улыбаются, произносят дежурные фразы — и всё. Особенно раздражает зрителей «России 1».

«Попытка привлечь дочь Злату к съёмкам очень плохая идея, игра дочери ниже плинтуса и дурацкие реплики, как высосанные из пальца. Давно пора завершать мыльную оперу».

25‑й сезон «Тайн следствия» должен стать последним. Он держится в эфире только благодаря верным фанатам, которые смотрят по инерции и критикуют проект в Сети. Детективная линия мертва, персонажи не развиваются, старые герои, вернувшиеся в проект, не приносят ничего нового.

