«Нет экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании»: лучший сезон «Тайн следствия» вышел 21 год назад, и круче него уже не снимут

5 ноября стартовал новый, 25-й сезон «Тайн следствия». Легендарный сериал живет и процветает, но по первым сериям уже очевидно, что юбилейный сезон до прошлых вершин так и не дотянется.

У фанатов уже давно есть четкий ответ на вопрос, какая глава саги о Марии Швецовой – лучшая. Согласно данным портала MyShows, безоговорочным фаворитом зрителей стал 3-й сезон с рейтингом 4.3, что заметно выше средней оценки всего сериала.

Почему именно он? Третий сезон ― тот самый момент, когда в «Тайнах следствия» окончательно оформилась энергия, делающая сериал узнаваемым: напряжение, мрачные повороты и героиня, которая не боится смотреть опасности прямо в лицо.

Все начинается с теракта на петербургском рынке: заложница, преступник, и неожиданный собеседник, который оказывается куда хитрее, чем думали, кажется, вообще все.

Дальше ― серия убийств, загадочный киллер и череда дел, осложняющих жизнь Швецовой еще сильнее. И да, угроза выходит на личный уровень: опасность подбирается к ней и ее близким, а Луганский включается по полной, чтобы спасти любимую.

Серию «Заложники» фанаты в Сети называют «неповторимой» за блестящую атмосферу и мастерски закрученный, адреналиновый сюжет. Также ценится и «Исчезновение» – динамичная и настолько напряженная, что «от экрана буквально не оторваться».

«Эх, что говорить, не делают сейчас такие великолепные сериалы, ушло то время. Нет никаких экшн-сцен – а смотрится на одном дыхании», – подытоживают поклонники легендарного детектива.

