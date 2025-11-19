20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов

Конкурентов у него больше нет.

Каждый год на российском телевидении появляются десятки новых проектов, но лишь единицы доживают до второго сезона. И совсем уж редкость — когда сериал становится настолько долгоживущим, что превращается в культурный феномен.

«Тайны следствия» — как раз из таких. Более 20 лет в эфире, тысячи страниц сценариев, десятки актеров, смена эпох, технологий и даже институтов власти — а следователь Мария Швецова все так же выводит преступников на чистую воду.

И теперь эта долговечность официально подтверждена: сериал вошел в Книгу рекордов России как самый продолжительный отечественный проект, который непрерывно выходит на телевидении.

От новичка до рекордсмена

Премьера «Тайн следствия» состоялась в далеком 2000 году на НТВ. Тогда никто не мог представить, что скромный петербургский детектив станет главным долгожителем российского эфира. В 2018 году сериал побил рекорд «Солдатов» и «Улиц разбитых фонарей», а сейчас выходит уже юбилейный 25-й сезон. И сериал был единственным в этой номинации.

Сериал на телеканале «Россия» выходит уже как 20 лет, 11 месяцев и 8 дней — в сумме 7 648 дней непрерывной трансляции. Сертификат о рекорде вручили исполнительнице главной роли Анне Ковальчук.

За все время ее героиня прожила несколько жизней. Она сменила двух мужей, перешла из прокуратуры в Следственный комитет, успела поработать адвокатом, вырастила сына и дочь. А также постоянно сталкивалась с преступлениями, которые отражают эпоху — от квартирных афер 2000-х до цифрового мошенничества 2020-х.

Анна Ковальчук вспоминает, что на съемки пробовалась почти случайно, не представляя, вырастет ли проект во что-то серьезное:

Моя героиня тогда была одинокой, неуверенной в себе женщиной в холодном городе. Сейчас, мне кажется, Мария Сергеевна утвердилась в том, что справедливость торжествует и что вокруг есть люди, на которых можно положиться.

Самое главное — всегда рядом зрители, которые 25 лет следят за ее историей. Основатель Книги рекордов России Станислав Коненко считает, что секрет долговечности прост: зрители влюбились в главную героине и не желают ее отпускать.

В честь такого события появляется непреодолимое желание пересмотреть старые серии или включить новые: выбирать есть из чего.

