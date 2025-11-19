Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов

20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов

19 ноября 2025 08:27
20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов

Конкурентов у него больше нет.

Каждый год на российском телевидении появляются десятки новых проектов, но лишь единицы доживают до второго сезона. И совсем уж редкость — когда сериал становится настолько долгоживущим, что превращается в культурный феномен.

«Тайны следствия» — как раз из таких. Более 20 лет в эфире, тысячи страниц сценариев, десятки актеров, смена эпох, технологий и даже институтов власти — а следователь Мария Швецова все так же выводит преступников на чистую воду.

И теперь эта долговечность официально подтверждена: сериал вошел в Книгу рекордов России как самый продолжительный отечественный проект, который непрерывно выходит на телевидении.

От новичка до рекордсмена

Премьера «Тайн следствия» состоялась в далеком 2000 году на НТВ. Тогда никто не мог представить, что скромный петербургский детектив станет главным долгожителем российского эфира. В 2018 году сериал побил рекорд «Солдатов» и «Улиц разбитых фонарей», а сейчас выходит уже юбилейный 25-й сезон. И сериал был единственным в этой номинации.

20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов

Сериал на телеканале «Россия» выходит уже как 20 лет, 11 месяцев и 8 дней — в сумме 7 648 дней непрерывной трансляции. Сертификат о рекорде вручили исполнительнице главной роли Анне Ковальчук.

За все время ее героиня прожила несколько жизней. Она сменила двух мужей, перешла из прокуратуры в Следственный комитет, успела поработать адвокатом, вырастила сына и дочь. А также постоянно сталкивалась с преступлениями, которые отражают эпоху — от квартирных афер 2000-х до цифрового мошенничества 2020-х.

20 лет, 11 месяцев и 8 дней непрерывного показа на ТВ: российский сериал сверг с престола «Улицы разбитых фонарей» — и попал в Книгу рекордов

Анна Ковальчук вспоминает, что на съемки пробовалась почти случайно, не представляя, вырастет ли проект во что-то серьезное:

Моя героиня тогда была одинокой, неуверенной в себе женщиной в холодном городе. Сейчас, мне кажется, Мария Сергеевна утвердилась в том, что справедливость торжествует и что вокруг есть люди, на которых можно положиться.

Самое главное — всегда рядом зрители, которые 25 лет следят за ее историей. Основатель Книги рекордов России Станислав Коненко считает, что секрет долговечности прост: зрители влюбились в главную героине и не желают ее отпускать.

В честь такого события появляется непреодолимое желание пересмотреть старые серии или включить новые: выбирать есть из чего.

Ранее мы писали: Хабенский больше не в топе, Борисову не помог даже «Оскар»: россияне выбрали лучшего актера 2025 года – 1-е место с ним разделил Бурунов

Фото: Кадры из сериалов «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее «Удивила преображением»: в 2025-м Ковальчук наконец вышла из образа Швецовой — сериал взял 7,7, но зрители хвалят только ее Читать дальше 9 декабря 2025
«Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится «Пришлось бы "убить"»: вот почему Луганского развели со Швецовой в «Тайнах следствия» — в 25-м сезоне все изменится Читать дальше 6 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин «Этого не было даже у Ридли Скотта»: «Трудно быть богом» станет русской «Игрой престолов» - от размахов в шоке даже Собянин Читать дальше 10 декабря 2025
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту» Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
«Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря «Ждал "Кухню" в стиле трэш, но это — нуар-детектив!»: «Жар» с Воробьёвым многие зрители выключали на первой серии — как оказалось, зря Читать дальше 9 декабря 2025
«Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"» Читать дальше 8 декабря 2025
Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Кастинг объявляли несколько раз, Пальто с Зимой уже на низком старте: что известно про 2 сезон «Слова пацана. Кровь на асфальте» Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше