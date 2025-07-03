Перевалов, Зоя и еще 5 звезд «Тайн следствия» вернутся: создатели обещают «взрывное» начало 25-го сезона

Некоторых звезд не было в кадре два десятка лет, другие пропали совсем недавно.

25-й сезон «Тайн следствия» обещает стать не просто продолжением — это заявка на полноценный перезапуск. Пока критики по-прежнему проходят мимо эпопеи о Швецовой, зрители ждут декабрь не только из-за Нового года.

Команда сериала готовит нечто большее, чем стандартное преступление и очередной допрос в коридорах прокуратуры. В сериал возвращаются лица из прошлого — целых семь персонажей, которых зрители успели и забыть, и соскучиться.

Кто вновь появится в сериале

Первый кадр, первое потрясение — юбилей Зои, той самой рыжей секретарши из прокуратуры, обернётся взрывом. И это не фигура речи, хлопок будет стоять на весь кино-Петербург.

И с этого момента начнётся новая глава в жизни Марии Швецовой, которую Анна Ковальчук играет уже четверть века. По данным ВГТРК, вернется масса друзей и оппонентов: к роли подруги Альбины Крутицкой возвращается Алла Довлатова — и впервые за 17 лет появится в основном сюжете. Её героиня исчезла в 2008-м.

Кто еще появится в проекте

Но не одной Альбиной и Зоей отметится юбилейный сезон: вернут и первого мужа Швецовой Перевалова (Александр Чевычелов), прокурора Филонова (Игорь Григорьев), и даже журналиста Старосельцева (Олег Алмазов), который когда-то помогал, а потом мешал следствию.

Кроме того, зрители снова увидят следователя Шипова и второго мужа Луганского.

Проблема, с которой столкнулись создатели

Режиссёр сезона Максим Демченко не скрывает — волнуется.

«Каждая встреча с ними – это и радостный момент, и в то же время испытание», — признался он. А все потому, что в прошлом с этими актерами режиссер не работал.

На фоне возвращений будет и личное. Швецова продолжит отношения с опером Платоновым. Напомним, в прошлом сезоне она буквально сбежала с ним с собственной свадьбы. Так что любовная линия никуда не денется.

Да и сама структура сериала, как всегда, останется верна себе: преступления и личные проблемы остаются на месте. Юбилейный сезон выйдет в декабре 2025 года. «Тайны следствия» снова станут телевизионным декабрьским долгожданием.