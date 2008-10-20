В 4-м сезоне сериала «Ментовские войны» после недавнего инцидента на службе Шилов увольняется из органов. Теперь он работает начальником службы безопасности крупного нефтяного концерна по контракту. Однако в Сибири Роман и его молодая жена Лена скучают по Петербургу. Спустя несколько лет отсутствия герой вновь ступает на родную землю. Однако накануне его возвращения в Северной столице происходит череда громких преступлений. Жертвами становятся нечистые на руку крупные бизнесмены, с которыми Шилов когда-то пересекался по долгу службы. Среди бывших коллег Ромы ходят легенды о загадочной преступной организации «Белая стрела».