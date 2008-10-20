Menu
Mentovskie vojny season 4 watch online

Mentovskie vojny season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Mentovskie vojny Seasons Season 4

Mentovskie vojny 16+
Title Сезон 4
Season premiere 20 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Ментовские войны» после недавнего инцидента на службе Шилов увольняется из органов. Теперь он работает начальником службы безопасности крупного нефтяного концерна по контракту. Однако в Сибири Роман и его молодая жена Лена скучают по Петербургу. Спустя несколько лет отсутствия герой вновь ступает на родную землю. Однако накануне его возвращения в Северной столице происходит череда громких преступлений. Жертвами становятся нечистые на руку крупные бизнесмены, с которыми Шилов когда-то пересекался по долгу службы. Среди бывших коллег Ромы ходят легенды о загадочной преступной организации «Белая стрела».

Series rating

0.0
Rate 9 votes
6.8 IMDb
"Mentovskie vojny" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Золотая стрела. Часть 1
Season 4 Episode 1
20 October 2008
Золотая стрела. Часть 2
Season 4 Episode 2
21 October 2008
Золотая стрела. Часть 3
Season 4 Episode 3
22 October 2008
Золотая стрела. Часть 4
Season 4 Episode 4
23 October 2008
Провокатор. Часть 1
Season 4 Episode 5
27 October 2008
Провокатор. Часть 2
Season 4 Episode 6
28 October 2008
Провокатор. Часть 3
Season 4 Episode 7
29 October 2008
Провокатор. Часть 4
Season 4 Episode 8
30 October 2008
