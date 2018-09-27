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Постер к 2-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 2

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, 2 сезон

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 23
Продолжительность сезона 16 часов 29 минут
О чем 2-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

Во 2-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» сержант Дэниел Харрельсон и его ребята вступают в противостояние с бандой торговцев людьми. Они держат в заложниках нескольких детей, которых собираются продать в рабство, на органы или для незаконного усыновления за границей. Когда команда S.W.A.T. переходит в наступление, на Лос-Анджелес обрушивается сильное землетрясение, усложняющее работу ребят. Для поиска одного из пропавших детей отряду приходится вновь восстановить сотрудничество с одним из своих бывших бойцов. Тем временем пост окружного прокурора занимает Ниа Уэллс.

Список серий сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Шейки Таун Shaky Town
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2018
Бензиновый барабан Gasoline Drum
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2018
Огонь и дым Fire and Smoke
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2018
Спасение лица Saving Face
Сезон 2 Серия 4
18 октября 2018
С.О.С. S.O.S.
Сезон 2 Серия 5
25 октября 2018
Больше никогда Never Again
Сезон 2 Серия 6
1 ноября 2018
Наследование Inheritance
Сезон 2 Серия 7
8 ноября 2018
Опыт Тиффани The Tiffany Experience
Сезон 2 Серия 8
15 ноября 2018
Выходной Day Off
Сезон 2 Серия 9
29 ноября 2018
1000 Джоулей 1000 Joules
Сезон 2 Серия 10
6 декабря 2018
Школа School
Сезон 2 Серия 11
3 января 2019
Лос-Уэсос Los Huesos
Сезон 2 Серия 12
10 января 2019
Бис Encore
Сезон 2 Серия 13
31 января 2019
Команда B The B-Team
Сезон 2 Серия 14
7 февраля 2019
Падший Fallen
Сезон 2 Серия 15
14 февраля 2019
Гордость Pride
Сезон 2 Серия 16
21 февраля 2019
Джек Jack
Сезон 2 Серия 17
7 марта 2019
Денежный поток Cash Flow
Сезон 2 Серия 18
4 апреля 2019
Невидимый Invisible
Сезон 2 Серия 19
18 апреля 2019
Ракетное горючие Rocket Fuel
Сезон 2 Серия 20
25 апреля 2019
День страха Day of Dread
Сезон 2 Серия 21
2 мая 2019
Триггер Крип Trigger Creep
Сезон 2 Серия 22
9 мая 2019
Кенгуру Kangaroo
Сезон 2 Серия 23
16 мая 2019
График выхода всех сериалов
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