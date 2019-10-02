Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 3

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, 3 сезон

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 21
Продолжительность сезона 15 часов 3 минуты
О чем 3-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

В 3-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» команда Хондо работает с лейтенантом Пайпером Линчем, чтобы выследить серийного взрывателя. Преступник прикрепляет бомбы к беспилотникам и запускает их на стратегически важные городские объекты. Из-за этого его оказывается очень сложно отследить, ведь он может управлять взрывами, находясь за много километров. Тем временем сержант Харрельсон пытается официально оформить опекунство над Дэррилом, но дело осложняется, когда в город возвращается родной отец мальчика. А в городе появляется печально известная Секта судного дня, вербующая людей в свои ряды.

Список серий сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Огонь в небе Fire in the Sky
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2019
Недобросовестность Bad Faith
Сезон 3 Серия 2
9 октября 2019
Смешные деньги Funny Money
Сезон 3 Серия 3
16 октября 2019
Иммунитет Immunity
Сезон 3 Серия 4
23 октября 2019
ББК The LBC
Сезон 3 Серия 5
30 октября 2019
Королевство Kingdom
Сезон 3 Серия 6
6 ноября 2019
Отслеживать Track
Сезон 3 Серия 7
13 ноября 2019
Логово льва Lion's Den
Сезон 3 Серия 8
20 ноября 2019
Морские ноги Sea Legs
Сезон 3 Серия 9
27 ноября 2019
Монстр Monster
Сезон 3 Серия 10
11 декабря 2019
Плохой полицейский Bad Cop
Сезон 3 Серия 11
15 января 2020
Хороший полицейский Good Cop
Сезон 3 Серия 12
22 января 2020
Экитай Рашку Ekitai Rashku
Сезон 3 Серия 13
29 января 2020
Анимус Animus
Сезон 3 Серия 14
4 марта 2020
Нокаутировать Knockout
Сезон 3 Серия 15
11 марта 2020
Пороховая измена Gunpowder Treason
Сезон 3 Серия 16
18 марта 2020
Отель Л.А. Hotel L.A.
Сезон 3 Серия 17
25 марта 2020
Стигма Stigma
Сезон 3 Серия 18
8 апреля 2020
Порок Vice
Сезон 3 Серия 19
22 апреля 2020
Дикие Wild Ones
Сезон 3 Серия 20
29 апреля 2020
Диабло Diablo
Сезон 3 Серия 21
20 мая 2020
График выхода всех сериалов
Related video
С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане
Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение
Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе
Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба
Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины
Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем
«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми
Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше