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Постер к 6-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 6

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, 6 сезон

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 7 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 6-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

В 6-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» во время поездки в Бангкок команда Хондо и его бывший сослуживец Джо узнают о масштабной операции по добыче героина, связанной с Лос-Анджелесом, и ввязываются в противостояние с могущественным наркобароном. Хондо, Дикон и Тан объединяются с элитным специальным подразделением Таиланда. Им нужно остановить наркобарона. Когда бронированный автомобиль команды угоняют, главные герои собираются предотвратить использование машины в ходе террористической операции. В это время Хондо и Нишель готовятся к вечеринке, на которой узнают пол будущего малыша.

Список серий сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Тайский Хард Thai Hard
Сезон 6 Серия 1
7 октября 2022
Тайский еще один день Thai Another Day
Сезон 6 Серия 2
14 октября 2022
Вау, Блэк Бетти Woah Black Betty
Сезон 6 Серия 3
21 октября 2022
Маньяк Maniak
Сезон 6 Серия 4
28 октября 2022
Распутывание Unraveling
Сезон 6 Серия 5
4 ноября 2022
Мат Checkmate
Сезон 6 Серия 6
18 ноября 2022
Продолжение Sequel
Сезон 6 Серия 7
2 декабря 2022
Гуакаин Guacaine
Сезон 6 Серия 8
9 декабря 2022
Изгой Pariah
Сезон 6 Серия 9
6 января 2023
Свидетель Witness
Сезон 6 Серия 10
13 января 2023
Искупление Atonement
Сезон 6 Серия 11
20 января 2023
С зависимостью Addicted
Сезон 6 Серия 12
3 февраля 2023
Львиная доля Lion's Share
Сезон 6 Серия 13
10 февраля 2023
Удар в кишки Gut Punch
Сезон 6 Серия 14
24 февраля 2023
Защищать и служить To Protect and To Serve
Сезон 6 Серия 15
3 марта 2023
Обратная связь Blowback
Сезон 6 Серия 16
10 марта 2023
Стокгольм Stockholm
Сезон 6 Серия 17
31 марта 2023
Бытие Genesis
Сезон 6 Серия 18
7 апреля 2023
Наркоманы Bunkies
Сезон 6 Серия 19
21 апреля 2023
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 6 Серия 20
5 мая 2023
Забудь о Коротышке Forget Shorty
Сезон 6 Серия 21
12 мая 2023
Наследие Legacy
Сезон 6 Серия 22
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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