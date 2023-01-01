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S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Сезоны
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, список сезонов
S.W.A.T.
Год выпуска
2017
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBS
Список сезонов сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
2 ноября 2017 - 17 мая 2018
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
27 сентября 2018 - 16 мая 2019
Сезон 3 / Season 3
21 эпизод
2 октября 2019 - 20 мая 2020
Сезон 4 / Season 4
18 эпизодов
11 ноября 2020 - 26 мая 2021
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
1 октября 2021 - 22 мая 2022
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
7 октября 2022 - 19 мая 2023
Сезон 7 / Season 7
TBA
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