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Постер к 1-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 1

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, 1 сезон

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

В 1-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» вооруженные силы США создают в Лос-Анджелесе уникальное спецподразделение для борьбы с преступностью в мирное время. В команду принимают лучших молодых спецназовцев, которым предстоит ежедневно идти на риск, чтобы защищать покой мегаполиса. Работы у ребят оказывается немало: то городскую телевышку захватят террористы, то в метро обнаружится взрывное устройство, то маленького сына иностранного посла похитят с целью получения выкупа. Группой руководит бывший морской пехотинец, а ныне полицейский – сержант Дэниел Харрельсон, также известный как Хондо.

Список серий сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
2 ноября 2017
Кучилло Cuchillo
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2017
Памиля Pamilya
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2017
Радикальный Radical
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2017
Самозванцы Imposters
Сезон 1 Серия 5
30 ноября 2017
Октановое число Octane
Сезон 1 Серия 6
7 декабря 2017
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 7
14 декабря 2017
Чудо Miracle
Сезон 1 Серия 8
21 декабря 2017
Слепые зоны Blindspots
Сезон 1 Серия 9
4 января 2018
Захват Seizure
Сезон 1 Серия 10
11 января 2018
К-таун K-town
Сезон 1 Серия 11
18 января 2018
Загрязнение Contamination
Сезон 1 Серия 12
1 февраля 2018
Заборы Fences
Сезон 1 Серия 13
1 марта 2018
Призраки Ghosts
Сезон 1 Серия 14
8 марта 2018
Экипажи Crews
Сезон 1 Серия 15
29 марта 2018
Окупаемость Payback
Сезон 1 Серия 16
5 апреля 2018
Оружейная палата Armory
Сезон 1 Серия 17
12 апреля 2018
Патруль Patrol
Сезон 1 Серия 18
19 апреля 2018
Источник Source
Сезон 1 Серия 19
26 апреля 2018
Вендетта Vendetta
Сезон 1 Серия 20
3 мая 2018
Охота Hunted
Сезон 1 Серия 21
10 мая 2018
Фальсификация Hoax
Сезон 1 Серия 22
17 мая 2018
График выхода всех сериалов
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