Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 5-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 5

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, 5 сезон

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 1 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 5-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

В 5-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» после своего заявления в прессе Хондо решает отойти от дел и уезжает в тихий мексиканский городок. Там герой надеется разобраться в себе и пересмотреть жизненные ориентиры, прежде чем возвращаться к службе. Однако Харрельсон неожиданно оказывается втянут в борьбу одного местного семейства за справедливость. Сержанту приходится объединиться с мексиканскими полицейскими, но результате под удар попадает он сам. Тем временем его команде S.W.A.T. в Лос-Анджелесе грозит окончательное закрытие, если лидер не вернется к своим бойцам. Хондо должен сделать главный в своей жизни выбор.

Список серий сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Бродяга (1) Vagabundo
Сезон 5 Серия 1
1 октября 2021
Рассвет Madrugada
Сезон 5 Серия 2
8 октября 2021
Дэвид 27 27 David
Сезон 5 Серия 3
15 октября 2021
Дозорный Sentinel
Сезон 5 Серия 4
22 октября 2021
Преступление на Западном побережье West Coast Offense
Сезон 5 Серия 5
5 ноября 2021
Субъект кризиса Crisis Actor
Сезон 5 Серия 6
12 ноября 2021
Не теряйте веру Keep the Faith
Сезон 5 Серия 7
3 декабря 2021
Конспиративная квартира Safe House
Сезон 5 Серия 8
10 декабря 2021
Выжить Survive
Сезон 5 Серия 9
2 января 2022
Три пистолета Three Guns
Сезон 5 Серия 10
9 января 2022
Старая школа крутая Old School Cool
Сезон 5 Серия 11
27 февраля 2022
Провенанс Provenance
Сезон 5 Серия 12
6 марта 2022
Короткий фитиль Short Fuse
Сезон 5 Серия 13
13 марта 2022
Альбатрос Albatross
Сезон 5 Серия 14
20 марта 2022
Донор Donor
Сезон 5 Серия 15
27 марта 2022
Беглец The Fugitive
Сезон 5 Серия 16
10 апреля 2022
Крик Фол Cry Foul
Сезон 5 Серия 17
17 апреля 2022
Семья Family
Сезон 5 Серия 18
24 апреля 2022
Входящий Incoming
Сезон 5 Серия 19
1 мая 2022
Затруднительное положение Quandary
Сезон 5 Серия 20
8 мая 2022
Зодиак Zodiac
Сезон 5 Серия 21
15 мая 2022
Прощание Farewell
Сезон 5 Серия 22
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
Related video
Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова
«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской
Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины
Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем
Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе
Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями
С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане
Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше