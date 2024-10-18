Меню
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 2017 - 2025, 8 сезон

Постер к 8-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
S.W.A.T.
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 18 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут

Исчезнувшая Vanished
Сезон 8 Серия 1
18 октября 2024
Отряд бандитов Gang Unit
Сезон 8 Серия 2
25 октября 2024
Жизнь Life
Сезон 8 Серия 3
1 ноября 2024
Протокол Сепульведы The Sepulveda Protocol
Сезон 8 Серия 4
8 ноября 2024
Человеческие интересы Human Interest
Сезон 8 Серия 5
15 ноября 2024
Горячая кнопка Hot Button
Сезон 8 Серия 6
22 ноября 2024
Дом Home
Сезон 8 Серия 7
6 декабря 2024
Левая часть стрелы Left of Boom
Сезон 8 Серия 8
13 декабря 2024
Открытый сезон Open Season
Сезон 8 Серия 9
31 января 2025
Высота The Heights
Сезон 8 Серия 10
7 февраля 2025
Эмбер Amber
Сезон 8 Серия 11
14 февраля 2025
Глубокое прикрытие Deep Cover
Сезон 8 Серия 12
21 февраля 2025
Высокое место High Ground
Сезон 8 Серия 13
28 февраля 2025
Санта-Клара The Santa Clara
Сезон 8 Серия 14
7 марта 2025
Заложники Hostages
Сезон 8 Серия 15
14 марта 2025
Аве Мария Hail Mary
Сезон 8 Серия 16
4 апреля 2025
Враг внутри The Enemy Within
Сезон 8 Серия 17
11 апреля 2025
Эксплуатируется Exploited
Сезон 8 Серия 18
18 апреля 2025
Переход на землю Run to Ground
Сезон 8 Серия 19
2 мая 2025
Дьявольский пес Devil Dog
Сезон 8 Серия 20
9 мая 2025
Прокатись или умри Ride or Die
Сезон 8 Серия 21
16 мая 2025
Возвращение на базу Return to Base
Сезон 8 Серия 22
16 мая 2025
