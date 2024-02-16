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Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 7

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 16 февраля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 43 минуты
О чем 7-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

В 7-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» после серии ограблений команда собирается остановить банду, преследующую пожилых людей. Кроме того, давний друг Хондо и бывший командир отряда морской пехоты Дэнни Райт обращается к Хондо за помощью, когда его дочь пропадает без вести. Когда секретная информация попадает в чужие руки, команда спешит остановить опасный заговор против бывших жителей Соединенных Штатов Америки. Военнослужащий Лука оказывается перед непростым выбором, когда один из членов его семьи неожиданно заболевает. Команда возвращается к своему привычному патрулированию улиц. 

График выхода новых серий S. W. A. T.: Спецназ города ангелов 7 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
TBA
Сезон 7 Серия 1
16 февраля 2024
График выхода всех сериалов
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