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Постер к 4-му сезону сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов Сезоны Сезон 4

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов, 4 сезон

S.W.A.T.
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты
О чем 4-й сезон сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов»

В 4-м сезоне сериала «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» Хондо и его отец сталкиваются с расовой напряженностью в Лос-Анджелесе. Им приходится решать постепенно назревающий конфликт между городской полицией и коренным чернокожим сообществом. Также ходят слухи, что давно разыскиваемый международный криминальный авторитет скрывается на территории, которую оберегает S.W.A.T. Хондо и его ребятам придется потрудиться, чтобы выйти на его след. Лерой просит Харрельсона выступить в суде на его стороне, чтобы получить условно-досрочное освобождение и вернуть себе опеку над Дэррилом.

Список серий сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Семнадцатилетние. 3 Seventeen Year Olds
Сезон 4 Серия 1
11 ноября 2020
Разбивка Stakeout
Сезон 4 Серия 2
11 ноября 2020
Человек Черной Руки The Black Hand Man
Сезон 4 Серия 3
18 ноября 2020
Помни о смерти Memento Mori
Сезон 4 Серия 4
25 ноября 2020
Перелом Fracture
Сезон 4 Серия 5
9 декабря 2020
Безнадежные грешники Hopeless Sinners
Сезон 4 Серия 6
16 декабря 2020
Под огнем Under Fire
Сезон 4 Серия 7
13 января 2021
Крестовый поход Crusade
Сезон 4 Серия 8
27 января 2021
Ближайшие родственники Next of Kin
Сезон 4 Серия 9
17 февраля 2021
Похороненный Buried
Сезон 4 Серия 10
3 марта 2021
Позитивное мышление Positive Thinking
Сезон 4 Серия 11
10 марта 2021
Разворот U-turn
Сезон 4 Серия 12
24 марта 2021
Грехи отцов Sins of the Fathers
Сезон 4 Серия 13
7 апреля 2021
Расплата Reckoning
Сезон 4 Серия 14
21 апреля 2021
Местные герои Local Heroes
Сезон 4 Серия 15
5 мая 2021
Карантин Lockdown
Сезон 4 Серия 16
12 мая 2021
Осведомитель Whistleblower
Сезон 4 Серия 17
19 мая 2021
Веритас Винцинт Veritas Vincint
Сезон 4 Серия 18
26 мая 2021
График выхода всех сериалов
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