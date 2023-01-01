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Закон и порядок: Организованная преступность
Сезоны
Закон и порядок: Организованная преступность, список сезонов
Law & Order: Organized Crime
Год выпуска
2021
Страна
США
Эпизод длится
42 минуты
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Закон и порядок: Организованная преступность»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
1 апреля 2021 - 3 июня 2021
Сезон 2 / Season 2
22 эпизода
23 сентября 2021 - 19 мая 2022
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
22 сентября 2022 - 18 мая 2023
Сезон 4 / Season 4
TBA
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