Закон и порядок: Организованная преступность 2021 - 2025, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Киноафиша Сериалы Закон и порядок: Организованная преступность Сезоны Сезон 5

Law & Order: Organized Crime
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут

Список серий сериала Закон и порядок: Организованная преступность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Шоссе в никуда Lost Highway
Сезон 5 Серия 1
17 апреля 2025
Ад Данте Dante's Inferno
Сезон 5 Серия 2
17 апреля 2025
Паранца деи бамбини Paranza Dei Bambini
Сезон 5 Серия 3
24 апреля 2025
Промесс Инфранте Promesse Infrante
Сезон 5 Серия 4
1 мая 2025
Лаго Д'Аверно Lago D'Averno
Сезон 5 Серия 5
8 мая 2025
Красный, белый, черный и синий Red, White, Black and Blue
Сезон 5 Серия 6
15 мая 2025
Прекрасная катастрофа Beautiful Disaster
Сезон 5 Серия 7
22 мая 2025
Безопасность при отказе Fail Safe
Сезон 5 Серия 8
29 мая 2025
Не по правилам Off the Books
Сезон 5 Серия 9
5 июня 2025
Он был конюхом He Was a Stabler
Сезон 5 Серия 10
12 июня 2025
График выхода всех сериалов
