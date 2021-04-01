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Постер к 1-му сезону сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Киноафиша Сериалы Закон и порядок: Организованная преступность Сезоны Сезон 1

Закон и порядок: Организованная преступность, 1 сезон

Law & Order: Organized Crime
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Закон и порядок: Организованная преступность»

В 1-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» бывший детектив полиции Нью-Йорка Эллиот Стейблер решает вернуться к своей любимой работе. Он не появлялся в департаменте в течение десяти лет, так как лечился в психиатрической клинике от расстройства личности, заработанного на службе. Однако теперь он чувствует себя здоровым и обновленным и хочет вновь бороться с организованными преступными группировками. Ему предстоит непростая профессиональная проверка, ведь за эти годы и законы, и устройство департамента, и сам город значительно изменились. Его напарницей становится сержант Айанна Белл.

Список серий сериала Закон и порядок: Организованная преступность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Что происходит в Апулии What Happens in Puglia
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2021
Не организованная преступность твоего отца Not Your Father's Organized Crime
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2021
Поздоровайся с моими маленькими друзьями Say Hello to My Little Friends
Сезон 1 Серия 3
15 апреля 2021
Материал, из которого сделаны мечты The Stuff that Dreams Are Made Of
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2021
Некачественный продукт An Inferior Product
Сезон 1 Серия 5
13 мая 2021
Я поймал эту крысу I Got This Rat
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2021
Каждый когда-нибудь терпит побои Everybody Takes a Beating Sometime
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2021
Забудь об этом, Джейк, это Китайский квартал Forget It, Jake; It's Chinatown
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2021
График выхода всех сериалов
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