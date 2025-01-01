Меню
Закон и порядок: Организованная преступность
Цитаты
Цитаты из сериала Закон и порядок: Организованная преступность
[вступительный текст, начиная с 1 сезона, 2 серии]
Нарратор
В крупнейшем городе страны безжалостные и жестокие члены преступного мира преследуются детективами Управления по борьбе с организованной преступностью. Это их истории.
