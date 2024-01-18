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Киноафиша Сериалы Закон и порядок: Организованная преступность Сезоны Сезон 4

Law & Order: Organized Crime
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 1
Продолжительность сезона 42 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Закон и порядок: Организованная преступность»

В 4-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» команда всеми силами стремится отыскать группу, которая ответственна за покушение на посла ООН. Уилан и Рейес находят ключ к разгадке в недрах системы городских туннелей. Стейблер очень хочет найти баланс между силами, брошенными на расследование, и решением проблем с матерью, нуждающейся в поддержке. Федералы вызывают Белла и Стейблера, когда подозревают, что убийство может быть связано с серией банковских ограблений. Прокурор США сажает Стейблера и Бенсона на скамью подсудимых. Белл и Фин будут руководить командой во время опасного задания.

График выхода новых серий Закон и порядок: Организованная преступность 4 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
TBA
Сезон 4 Серия 1
18 января 2024
График выхода всех сериалов
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