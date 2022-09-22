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Постер к 3-му сезону сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Киноафиша Сериалы Закон и порядок: Организованная преступность Сезоны Сезон 3

Закон и порядок: Организованная преступность, 3 сезон

Law & Order: Organized Crime
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 24 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Закон и порядок: Организованная преступность»

В 3-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» Косгроув объединяется с детективом Джаленом Шоу, чтобы выследить убийцу молодой девушки. В то время как в городе начинается строительство первого казино, Стейблер расследует смерть человека, чей отказ продать дом на этом месте застопорил строительные работы. К отряду присоединяются два новых детектива. Белл переключает свое внимание с работы на грядущий бракоразводный процесс. Бывший партнер Аянны разочарован ее материнскими способностями. Супруга Тедди Сайласа принимает решение обратиться к частному детективу.

Список серий сериала Закон и порядок: Организованная преступность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дай мне приют, Часть I Gimme Shelter, Part I
Сезон 3 Серия 1
22 сентября 2022
Все знают, что кости заряжены Everybody Knows the Dice Are Loaded
Сезон 3 Серия 2
29 сентября 2022
Поймай меня, если сможешь Catch Me If You Can
Сезон 3 Серия 3
6 октября 2022
Дух в небе Spirit in the Sky
Сезон 3 Серия 4
13 октября 2022
За голубыми глазами Behind Blue Eyes
Сезон 3 Серия 5
27 октября 2022
Сияние славы Blaze of Glory
Сезон 3 Серия 6
3 ноября 2022
Все, что блестит All That Glitters
Сезон 3 Серия 7
10 ноября 2022
Столб для взбивания Whipping Post
Сезон 3 Серия 8
17 ноября 2022
Прошлое Рождество Last Christmas
Сезон 3 Серия 9
8 декабря 2022
Ловушка Trap
Сезон 3 Серия 10
5 января 2023
Игра с проникновением The Infiltration Game
Сезон 3 Серия 11
12 января 2023
Соучастники преступления Partners in Crime
Сезон 3 Серия 12
26 января 2023
Пьяный от пунша Punch Drunk
Сезон 3 Серия 13
2 февраля 2023
Все в игре All in the Game
Сезон 3 Серия 14
16 февраля 2023
Дикий и невинный The Wild and the Innocent
Сезон 3 Серия 15
23 февраля 2023
Китайский квартал Chinatown
Сезон 3 Серия 16
23 марта 2023
Кровные узы Blood Ties
Сезон 3 Серия 17
30 марта 2023
Тег: ГЕН Tag: GEN
Сезон 3 Серия 18
6 апреля 2023
Дипломатическое решение A Diplomatic Solution
Сезон 3 Серия 19
27 апреля 2023
Принцип Парето Pareto Principle
Сезон 3 Серия 20
4 мая 2023
Теневик Shadowërk
Сезон 3 Серия 21
11 мая 2023
Со многими именами With Many Names
Сезон 3 Серия 22
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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