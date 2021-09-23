Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Закон и порядок: Организованная преступность
Киноафиша Сериалы Закон и порядок: Организованная преступность Сезоны Сезон 2

Закон и порядок: Организованная преступность, 2 сезон

Law & Order: Organized Crime
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Закон и порядок: Организованная преступность»

Во 2-м сезоне сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» детектив Эллиот Стейблер должен проникнуть под прикрытием в крупную преступную группировку, которая стремится захватить весь кокаиновый наркотрафик Нью-Йорка. Тем временем в город приезжает его мать, с которой он давно находится в весьма непростых отношениях. Из-за этого Стеблеру приходится занимать оборонительную позицию как на работе, так и дома. Белл и Джет создают в департаменте полиции новую объединенную оперативную группу, которая должна помочь Эллиоту с задержанием преступников. Но сперва он должен собрать как можно больше информации.

Список серий сериала Закон и порядок: Организованная преступность График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Человек без личности The Man With No Identity
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2021
Новый мировой порядок New World Order
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2021
Преступник Эдди Вагнер The Outlaw Eddie Wagner
Сезон 2 Серия 3
30 сентября 2021
Еще на несколько Леке For a Few Lekë More
Сезон 2 Серия 4
7 октября 2021
Хорошее, плохое и прекрасное The Good, the Bad, and the Lovely
Сезон 2 Серия 5
14 октября 2021
Непростительный Unforgivable
Сезон 2 Серия 6
21 октября 2021
Мошенник с высоких равнин High Planes Grifter
Сезон 2 Серия 7
4 ноября 2021
Пепел к пеплу Ashes to Ashes
Сезон 2 Серия 8
11 ноября 2021
Рождественский эпизод The Christmas Episode
Сезон 2 Серия 9
9 декабря 2021
Возмездие Nemesis
Сезон 2 Серия 10
6 января 2022
Таким, каким Ноттингем был для Робин Гуда As Nottingham was to Robin Hood
Сезон 2 Серия 11
13 января 2022
Как Яго для Отелло As Iago Is to Othello
Сезон 2 Серия 12
20 января 2022
Как высокомерие по отношению к Эдипу As Hubris Is to Oedipus
Сезон 2 Серия 13
24 февраля 2022
..Уитли Становится более стабильным ...Wheatley Is To Stabler
Сезон 2 Серия 14
3 марта 2022
Захват Takeover
Сезон 2 Серия 15
10 марта 2022
Оружие и розы Guns & Roses
Сезон 2 Серия 16
17 марта 2022
Не могу избавиться от суеты Can't Knock The Hustle
Сезон 2 Серия 17
7 апреля 2022
Измените правила игры Change The Game
Сезон 2 Серия 18
14 апреля 2022
Мертвые президенты Dead Presidents
Сезон 2 Серия 19
28 апреля 2022
Потерял одного Lost One
Сезон 2 Серия 20
5 мая 2022
Улицы наблюдают Streets Is Watching
Сезон 2 Серия 21
12 мая 2022
Союзник или враг Friend or Foe
Сезон 2 Серия 22
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
Related video
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше