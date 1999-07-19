Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

La piovra 1984 - 2001 season 8

La piovra season 8 poster
Kinoafisha TV Shows La piovra Seasons Season 8
La piovra 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 19 July 1999
Production year 1999
Number of episodes 2
Runtime 2 hours 10 minutes
"La piovra" season 8 description

В 8-м сезоне сериала «Спрут» зрители узнают предысторию мафиози Тано Каридди. События разворачиваются на острове Сицилия в 1950-е годы. Крупный землевладелец Франческо Альтамура верит, что он сможет заключить взаимовыгодную сделку с мафией. Но ему невдомек, что его владения просто нужны безжалостному дону Пьетро для достижения его личных амбициозных преступных целей. Переговоры завершаются полным провалом Альтамуры, в то время как Пьетро добивается абсолютной власти на Сицилии. Чтобы продолжить свое дело, «крестный отец» берет на воспитание маленького мальчика по имени Тано и воспитывает его как родного сына.

Series rating

8.2
Rate 13 votes
8.4 IMDb

"La piovra" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Episode 1
Season 8 Episode 1
19 July 1999
Episode 2
Season 8 Episode 2
21 July 1999
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more