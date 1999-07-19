В 8-м сезоне сериала «Спрут» зрители узнают предысторию мафиози Тано Каридди. События разворачиваются на острове Сицилия в 1950-е годы. Крупный землевладелец Франческо Альтамура верит, что он сможет заключить взаимовыгодную сделку с мафией. Но ему невдомек, что его владения просто нужны безжалостному дону Пьетро для достижения его личных амбициозных преступных целей. Переговоры завершаются полным провалом Альтамуры, в то время как Пьетро добивается абсолютной власти на Сицилии. Чтобы продолжить свое дело, «крестный отец» берет на воспитание маленького мальчика по имени Тано и воспитывает его как родного сына.