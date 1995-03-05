В 7-м сезоне сериала «Спрут» с судьей Сильвией Конти связывается тайный информатор, который уверяет, что у него есть важная информация о мафии. Он настаивает на личной встрече тет-а-тет, но Давид настаивает на том, чтобы пойти вместе с женщиной. Тем временем Нуццо жаждет мести после убийства своего племянника Нино. Здоровье Арагонеса продолжает ухудшаться, и он раскрывает некоторые старые тайны, чтобы не забирать их с собой в могилу. Бреда и его команда обнаруживают человеческие останки в заброшенном убежище преступников. Сильвия теряет авторитет в безуспешных попытках выдвинуть обвинения против Camastra Group.