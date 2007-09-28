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Постер к 4-му сезону сериала 4исла
Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны Сезон 4

Numb3rs 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты
О чем 4-й сезон сериала «4исла»

В 4-м сезоне сериала «4исла» сотрудники отдела ФБР в Лос-Анджелесе при содействии гениального математика Чарльза вычисляют китайского шпиона. В офис поступают данные, согласно которым некто проник в спецслужбу Америки и передает заграницу тайную государственную информацию. Для расследования Дону приходится отправить прямиком в стан врага своего нового агента по фамилии Колби. Конечно, предварительно он просит своего гениального брата-математика просчитать все шансы и риски. Также Чарльз помогает ФБР отправить за решетку сумасшедшего, совершающего ритуальные убийства, и спасает похищенную дочь знаменитого миллиардера.

Список серий 4-го сезона сериала «4исла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Верный расчет Trust Metric
Сезон 4 Серия 1
28 сентября 2007
Голливудский убийца Hollywood Homicide
Сезон 4 Серия 2
5 октября 2007
Скорость Velocity
Сезон 4 Серия 3
12 октября 2007
Тринадцать Thirteen
Сезон 4 Серия 4
19 октября 2007
Робин Гуд Robin Hood
Сезон 4 Серия 5
26 октября 2007
Секретно In Security
Сезон 4 Серия 6
2 ноября 2007
Превосходство Primacy
Сезон 4 Серия 7
9 ноября 2007
Запрет Tabu
Сезон 4 Серия 8
16 ноября 2007
Графика Graphic
Сезон 4 Серия 9
23 ноября 2007
Китайская комната Chinese Box
Сезон 4 Серия 10
14 декабря 2007
Переломный момент Breaking Point
Сезон 4 Серия 11
11 января 2008
Сила Power
Сезон 4 Серия 12
18 января 2008
Чёрный лебедь Black Swan
Сезон 4 Серия 13
4 апреля 2008
Мат Checkmate
Сезон 4 Серия 14
11 апреля 2008
Конец игры End Game
Сезон 4 Серия 15
25 апреля 2008
Атом №33 Atomic No. 33
Сезон 4 Серия 16
2 мая 2008
Плати, чтобы играть Pay to Play
Сезон 4 Серия 17
9 мая 2008
Когда столкнутся миры When World's Collide
Сезон 4 Серия 18
16 мая 2008
График выхода всех сериалов
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