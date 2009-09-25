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Постер к 6-му сезону сериала 4исла
Киноафиша Сериалы 4исла Сезоны Сезон 6

Numb3rs 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 25 сентября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 28 минут
О чем 6-й сезон сериала «4исла»

В 6-м сезоне сериала «4исла» агенты ФБР работают на политическом митинге, где им предстоит обеспечивать безопасность выступающих спикеров и пришедших зрителей. В ходе операции выясняется, что за известным политическим деятелем, который принимает участие в демонстрации, давно охотится загадочный убийца. Теперь его жизнь зависит от профессионализма и отваги Дона и от уникального мозга его брата Чарльза. Также в этом сезоне полицейским при содействии этого гениального математика предстоит вычислить убийцу четырех инженеров и раскрыть аферу, связанную с лотерейными билетами. Кроме того, одного из героев ждет свадебное торжество.

 

Список серий 6-го сезона сериала «4исла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Палач Hangman
Сезон 6 Серия 1
25 сентября 2009
Огонь по своим Friendly Fire
Сезон 6 Серия 2
2 октября 2009
Семеро выбывших 7 Men Out
Сезон 6 Серия 3
9 октября 2009
Ожидаемые выплаты Where Credit's Due
Сезон 6 Серия 4
16 октября 2009
Гидра Hydra
Сезон 6 Серия 5
23 октября 2009
Мир грёз Dreamland
Сезон 6 Серия 6
30 октября 2009
Теневые рынки Shadow Markets
Сезон 6 Серия 7
6 ноября 2009
Ультиматум Ultimatum
Сезон 6 Серия 8
13 ноября 2009
Аферы Con Job
Сезон 6 Серия 9
20 ноября 2009
Ветераны Old Soldiers
Сезон 6 Серия 10
4 декабря 2009
Царапина Scratch
Сезон 6 Серия 11
8 января 2010
Рука в руке Arm in Arms
Сезон 6 Серия 12
15 января 2010
Дьявольская девчонка Devil Girl
Сезон 6 Серия 13
29 января 2010
И выигрывает... And the Winner Is...
Сезон 6 Серия 14
5 февраля 2010
Подрасти Growin' Up
Сезон 6 Серия 15
5 марта 2010
Причина и следствие Cause and Effect
Сезон 6 Серия 16
12 марта 2010
График выхода всех сериалов
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